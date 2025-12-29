Àï»àÎ¨8³ä¤Î¡Ö¥é¥Ð¥¦¥ë¡×¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿¤¬¡¢¾å´±¤¬¡Ö¹Ò¶õµÏ¿¡×¤ò²Ð¤ÎÃæ¤Ø¡ÄÎíÀï¾è¤ê¤¬»à¤Ì¤Þ¤ÇËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¡×
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç·³¿Í¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¸å´ü¤«¤éÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¡£Åö»ö¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬µ´ÀÒ¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤Ï¤¦¤é¤Ï¤é¤Ë¡¢³Î¼Â¤ËÀïÁè¤Îµ²±¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï¸å¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀïÁèÃæ¤Î½ÐÍè»ö°Ê¾å¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Àï¸å¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÀ¤Âå¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µ³¤·³ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î¡ÖÀï¸å¡×¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£³¤·³¤ÎÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Ï¡¢Àï¸å50Ç¯¤ÎÊ¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯¤Ë1100Ì¾¤¬Â¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯10·î¸½ºß¡¢¿ôÌ¾¤ÎÂ¸Ì¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
ºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î8³ä¤¬ÀïË×¤·¤¿²×Îõ¤ÊÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤ÏÀï¸å¤â¶õ¤òÈô¤Ö¤³¤È¤òÄü¤á¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¸å¿Ê¤ò°é¤Æ¤¿Âç¸¶Î¼¼£¡¦¸µÈôÁâÄ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥é¥Ð¥¦¥ë¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥Ü¥ì¥í¡×
¡Ö¤Ê¤Ë¡© ¥é¥Ð¥¦¥ë¤Ø¹Ô¤¯¡© ¥Ö¥«Åç¤Ë¤â¡©¡Ä¡Ä²¶¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼ã¤«¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¢¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤â¡×
¤È¡¢Âç¸¶Î¼¼£¤Ï¿´Äì»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£Ê¿À®25Ç¯¡Ê2013¡Ë½Õ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÎíÀï¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿NHK¤ÎÈÖÁÈ¼èºà¤Î¤¿¤á¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ·³¤Î¹Ò¶õ´ðÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢ÆÈÎ©¹ñ¤Î¥é¥Ð¥¦¥ë¡¢¥Ö¥«¤ËÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢Åö»þ92ºÐ¡¢ÎòÀï¤ÎÎíÀïÅë¾è°÷¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥é¥Ð¥¦¥ëµ¢¤ê¡×¤È¤·¤ÆºÇ¸Å»²¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¸¶¤Î¼«Âð¤Ë¡¢Êó¹ð¤«¤¿¤¬¤¿Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤òÀÁ¤¤¤Ë¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤ï¤¬¿ÍÀ¸¥é¥Ð¥¦¥ë¤Ë¤¢¤ê¡£»ä¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ17Ç¯¡Ê1942¡Ë10·î¤«¤é¤Î1Ç¯1¥õ·î¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Åë¾è°÷¤Ç¥é¥Ð¥¦¥ëÊýÌÌ¤Ë1Ç¯°Ê¾å¤¤¤¿¼Ô¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿ô¥õ·î¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÂâÄ¹¤âÀïÍ§¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÀï»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤¦°ìÅÙË¬¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤É¤¦¤«¡¢¥é¥Ð¥¦¥ë¡¢¥Ö¥«¤Î¤¤¤Þ¤Î»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤½¤·¤ÆÂç¸¶¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÈô¹Ô¾ì¤ä½É¼Ë¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÃÏ¿Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾Ü¤·¤¯²óÁÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ìÆó¡»»Í¶õ¡ÊÂèÆó¡»»Í³¤·³¹Ò¶õÂâ¡Ë¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ö¿á»³¤«¤éÏÑ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÀÂÐ´ß¤Ë¤¢¤ë¡¢ÄÌ¾Î¡ØÅìÈô¹Ô¾ì¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£Èô¹Ô¾ì¤ÎËÌÂ¦¤Ë¥é¥Ð¥¦¥ë»Ô³¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é±¦¤ËÀÞ¤ì¤Æ¡¢»ÊÎáÉô¤Î¤¢¤ë¡Ø´±Å¡»³¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»³¤ÎÅÐ¤ê¸ý¤Î»°¤Ä³Ñ¤Î¤È¤³¤í¤Ë½É¼Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Õ¤À¤ó¤ÏÄ«¡¢½É¼Ë¤«¤éÈô¹Ô¾ì¤Ø¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êâ¤¤¤Æ¤â¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢Èô¹Ô¾ì¤«¤é½É¼Ë¤ØÊâ¤¤¤Æµ¢¤ëÅÓÃæ¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ËÃóÆÖ¤·¤Æ¤¤¤¿Î¦·³¤ÎÅ·Ëë¤«¤éÃß²»µ¡¤Î²»³Ú¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢À¤¤Ë¤âÌ¯¤Ê¤ëÄ´¤Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ê¡£»×¤ï¤ºÂ¤ò¤È¤á¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯Ä°¤¹û¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ãß²»µ¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Î¦·³¤Î¾¹»¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥é¥ô¥§¥ë¤Î¡Ø¥Ü¥ì¥í¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤À¤è¡¢¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½¤¢¤Ê¤¿¤¬¥é¥Ð¥¦¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡ÖµÜÌîÂç°Ó¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢É½¾ð¤¬Æ°¤¯
»ä¤¬Âç¸¶¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¸å50Ç¯¤ÎÊ¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯¤Î½é½©¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÎÊì¹»¡¦ÂçºåÉÜÎ©È¬Èø¹â¹»¤ÎµìÀ©Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¡¢ÎíÀïÂâ¤ÎÌ¾»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¾å¶õ¤ÇÀï»à¤·¤¿µÜÌîÁ±¼£ÏºÂç°Ó¡ÊÀï»à¸åÃæº´¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò¡¢Êì¹»¤ËÀï»þÃæ¤«¤éÊô¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÎ°é¶µ»Õ¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ËÆÉ¤ó¤À¶õÀïµ¤ÎËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µÜÌîÁ±¼£Ïº¤ÎÎóµ¡¤òÌ³¤á¤¿Âç¸¶Î¼¼£¤È¤¤¤¦ÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤ÎÌ¾Á°¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½éÂÐÌÌ¤ÎÂç¸¶¤Ï74ºÐ¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÀº×û¤Ê¡¢ÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤é¤·¤¤ÌÌ±Æ¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Âç¸¶¤Ï¥Á¥é¥Ã¤È»ä¤ò°ìÊÍ¤·¤Æ¡¢
¡Öº£¤«¤é¤¸¤ãÂÌÌÜ¤À¤è¡£¼ç¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¢¤é¤«¤¿»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡£º£¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×
¤È¡¢¼è¤ê¤Ä¤¯Åç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢Êì¹»¤ÎÀèÇÚ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î»ä¤Ê¤é¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢ÀèÇÚ¤Î´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼èºà³èÆ°¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤È¤Ï¤¤¤¨ÌÌ¼±¤â¤Ê¤¤Â¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·é¤·¤È¤·¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¤³¤Î»þ¤Ï¡¢
¡Ö¼Â¤Ï¤½¤Î»ä¡Ä¡ÄµÜÌîÁ±¼£ÏºÂç°Ó¤ÎÈ¬ÈøÃæ³Ø¤Î¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¼«Á³¤Ë¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¡¢Âç¸¶¤ÎÉ½¾ð¤¬Æ°¤¤¤¿¡£»ä¤Î´é¤ò¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¤½¤¦¡Ä¡Ä¡ª ¤¢¤Ê¤¿¡¢µÜÌî¤µ¤ó¤Î¡£¤¸¤ã¡¢¤³¤ó¤É¤¦¤Á¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×
¤³¤ì¤¬¡¢Âç¸¶¤È¤Î20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÉÕ¤¹ç¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡¢2¥õ·î¤Ë°ìÅÙ¤Ï²£¿Ü²ì»Ô¤ÎÂç¸¶Å¡¤òË¬¤Í¡¢¤¢¤ë¤È¤¤ÏÂç¸¶¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ç²£¿Ü²ì¤Î³¤·³»ËÀ×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¤È¤¤Ï°ì½ï¤Ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¿·Â¤¤µ¤ì¤¿¸î±Ò´Ï¤ÎÌ¿Ì¾¼°¤Ë»²Îó¡¢¤µ¤é¤ËÊÆ³¤·³¤Î¶õÊì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ò³¤¤òÂÎ¸³¤·¡¢¸üÌÚ¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤ÇºÅ¤µ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼°Åµ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£
Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤ÆÍ½²ÊÎý¤Ë¹ç³Ê
¤½¤¦¤·¤Æ»ä¤Ï¡¢Ê¿À®9Ç¯¡Ê1997¡Ë¤Ë¾å°´¤·¤¿¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÃø½ñ¡ØÎíÀï¤Î20À¤µª¡Ù¡Ê¥¹¥³¥é¡Ë¡¢ÈÇ¸µ¤òÊÑ¤¨¤ÆÊ¿À®13Ç¯¡Ê2001¡Ë¤Ë²þÄûºÆ´©¤·¤¿¡ØÎíÀï ºÇ¸å¤Î¾Ú¸À¶¡Ù¡Ê¸÷¿Í¼Ò¡Ë¤ÇÂç¸¶¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¡¢Ê¿À®18Ç¯¡Ê2006¡Ë¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡ØÎíÀïÂâÄ¹¡¡µÜÌîÁ±¼£Ïº¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡Ê¸½ºß¤ÏÊ¸¸Ë²½¤µ¤ì¡¢¸÷¿Í¼ÒNFÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âç¸¶¤òÉû¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¾ÜºÙ¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢»ä¤¬ÀÜ¤·¤¿¸µÎíÀïÅë¾è°÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬Âç¸¶¤Ç¤¢¤ë¡£
Âç¸¶¤ÏÂçÀµ10¡Ê1921¡ËÇ¯¡¢µÜ¾ë¸©ÅíÀ¸·´¹Ê¥Â¼¡Ê¸½¡¦ÀÐ´¬»Ô¡Ë¤ÎÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤è¤êÈô¹Ôµ¡¤ËÆ´¤ì¡¢¾¼ÏÂ12Ç¯¤«¤é3Ç¯Â³¤±¤Æ³¤·³²µ¼ïÈô¹ÔÍ½²ÊÎý½¬À¸¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¤â¼ºÇÔ¡£Åö»þ¤ÎÍ½²ÊÎý¤Ï¡¢³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¿ô½½ÈÖ°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¿ÈÂÎ¶¯·ò¡¢±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤Ç¤Ê¤¤¤È¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤¤Æñ´Ø¤Ç¡¢¶¹¤Ìç¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Âç¸¶¤Ï·³¼û¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤È»ÔÅÅ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈÀçÂæ¤Ë½Ð¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤Ç¥ì¥¤¥È¥·¥ç¡¼¤ÎÍÎ²è¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¥¹¥Æ¥¢¤ËÆ´¤ì¡¢¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤Ë¶½¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤â¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ï¿Íµ¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆ´¤ì¤Î¹ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÍ½²ÊÎý¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢Ç¯¤â18ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È20ºÐ¤ÇÄ§Ê¼¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Îº¢¡¢³¤·³ÉôÆâ¤«¤é¤â¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆ»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤¸¤ã¤¢¤½¤ì¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¡¢°ìÈÌ»Ö´êÊ¼¤È¤·¤Æ³¤·³¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Á¤é¤Î»î¸³¤Ë¤Ï¹¬¤¤¼õ¤«¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂ15Ç¯6·î1Æü¡¢»ÍÅù¹Ò¶õÊ¼¤È¤·¤Æ²£¿Ü²ì³¤Ê¼ÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹Ò¶õÊ¼¡Ù¤È¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Îº¢¤Î¹Ò¶õÊ¼¤ÏÅë¾è°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À°È÷°÷¤â¤¢¤ï¤»¤¿¸Æ¤ÓÊý¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¿·ÊÆ¹Ò¶õÊ¼¤Î»ä¤é¤ÏÀ°È÷°÷¤ÎÊä½õ¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢Âç¸¶¤ÏÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤ÆÉôÆâÁªÈ´¤ÎÊº¼ïÈô¹ÔÍ½²ÊÎý»Í´ü¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Èô¹ÔÎý½¬À¸¤ò·Ð¤ÆÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ç¤Ë»Ø´ø´±µ¡¤ÎÆóÈÖµ¡¡¢»°ÈÖµ¡¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¼«¤é¤âÅ¨µ¡·âÄÆ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤·¤Æ³¤·³¤ÎÌ¾Ìç¡¦²£¿Ü²ì³¤·³¹Ò¶õÂâ¡Ê²£¶õ¡Ë¤ËÅ¾¶Ð¡¢ÀèÇ¤Åë¾è°÷¡Ê²¼»Î´±Ê¼Åë¾è°÷¤Î¤Ê¤«¤Ç½øÎó¤¬ºÇ¤â¾å¡Ë¤òÌ³¤á¡¢ËÜÅÚËÉ¶õÀï¤Ë½¾»ö¤·¤Ä¤Ä½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾¼ÏÂ20Ç¯8·î18Æü¡¢´ØÅì¾å¶õ¤ËÈôÍè¤·¤¿¥³¥ó¥½¥ê¥Ç¡¼¥Æ¥Ã¥ÉB-32Çú·âµ¡¤òÎíÀï¸ÞÆó·¿¤Çî³·â¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¸¶¤ÎºÇ¸å¤Î¶õÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹Ò¶õµÏ¿¤òÂ¤Ç²Ð¤Ë¤¯¤Ù¤é¤ì¤ë
8·î22Æü¸áÁ°Îí»þ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢»ÙÆáÊýÌÌ´ÏÂâ¤ò¤Î¤¾¤¯Á´¤Æ¤ÎÉôÂâ¤ËÄäÀï¤¬Îá¤»¤é¤ì¤¿¡£Æ±¤¸Æü¡¢Âç¸¶¤Ï½Ú»Î´±¤ÎÈô¹ÔÊ¼ÁâÄ¹¤Ë¿Êµé¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¼¡²ó¤ÎÄê´ü¿ÊµéÆü¤Ç¤¢¤ë11·î1ÆüÉÕ¤Ç¿ÊµéÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÀï¤Ç·«¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£11·îÍ½Äê¤ò·«¤ê¾å¤²¤Æ¤Î¿Êµé¤Ï¡Ö¥Ý¥Ä¥À¥à¿Êµé¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¡£Åö½é¡¢ÊÆ·³¤¬24Æü¤Ë¿ÊÃó¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Åë¾è°÷¤Ï23Æü¤Ë¤ÏÂâ¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢½ñÎà¤òÁ´Éô¾ÆµÑ¤»¤è¡¢¤È¤ÎÌ¿Îá¤¬½Ð¤Æ¡¢Á´Åë¾è°÷¤ÎÈô¹Ô·ÐÎò¤òµ¤·¤¿¹Ò¶õµÏ¿¤â½èÊ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èô¹Ô¾ì¤Î°ì³Ñ¤ÇÊ²²Ð¤Î¤è¤¦¤Ë½ñÎà¤òÇ³¤ä¤¹¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Ò¶õµÏ¿¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀË¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð±£¤·¤Æ»ý¤Á½Ð¤½¤¦¤È¡¢²Ð¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤º¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶½¦¤¤¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÄÍËÜÍ´Â¤¾¯º´¤¬¸«²ó¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ä¤Î¹Ò¶õµÏ¿¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ù¤È¡¢Â¤Ç½³¤Ã¤Æ²Ð¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¯¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï·³Ââ¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¤¢¤ì¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤ÈÄ²¤¬¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤È¤¤ËÂç¸¶¤Ï24ºÐ¡£Èô¹ÔÎý½¬À¸»þÂå¤«¤é½ªÀï¤Þ¤Ç¤ÎÈô¹Ô»þ´Ö¤ÏÌó1800»þ´Ö¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºîÀï½Ð·â²ó¿ô¤ÏÉ´¿ô½½²ó¤Ë¤ª¤è¤Ö¤¬¡¢¹Ò¶õµÏ¿¤¬¾Æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀµ³Î¤ËÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£
Ê¼ÁâÄ¹¤ÎÂà¿¦¶â2400±ß¤ò¸½¶â¤È¾Ú·ô¤ÇÈ¾Ê¬¤º¤Ä¼õ¤±¼è¤ê¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤²£¶õ¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿Âç¸¶¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ¤Ë¸òºÝÃæ¤À¤Ã¤¿É×¿Í¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¶¿Î¤¤ËÉü°÷¤·¤¿¡£
¡Ö½ªÀï¤ÇÆüËÜ¤Ï°ìÀÚ¤Î¹Ò¶õ³èÆ°¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«ÄÌ¤·¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤º¤Þ¤¿Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸åÊÔµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ã¡Ö·âÄÆ¿ô¤Ï²¿µ¡¤À¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÄÊÆ·³¤¬¶²¤ì¤¿¡ÖÎíÀï¾è¤ê¡×¤¬¡¢Àï¸å¤Î±ãÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤¿¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ò¤È¤³¤È¡×¡ä
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö·âÄÆ¿ô¤Ï²¿µ¡¤À¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÄÊÆ·³¤¬¶²¤ì¤¿¡ÖÎíÀï¾è¤ê¡×¤¬¡¢Àï¸å¤Î±ãÀÊ¤ÇÊü¤Ã¤¿¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ò¤È¤³¤È¡×