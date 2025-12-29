北海道から北陸では、31日(水:大晦日)から局地的に雪の降り方が強まり、道路への気象影響リスクが高くなりそうです。最新の交通情報を確認し、いつも以上に慎重な運転を心がけてください。毛布やスコップなど、立ち往生など万が一に備えて役立つグッズを車に積んでおくと安心です。

北海道は明日30日(火)から影響リスク大

今日29日(月)は、気圧の谷が近づく日本海側で雨や雪が降るでしょう。南から暖かく湿った空気が流れ込むため、昼間は北海道でも雨の降る所が多く、積雪の多い所では雪どけが進みます。道路に積もった雪がシャーベット状になったり、雪がとけて道路がぬかるんだりして、路面の状態が悪くなる所があるため、ご注意ください。





明日30日(火)は次第に冬型の気圧配置となり、日本海側は広く雪が降るでしょう。北海道では明日30日(火)の午後から、東北の日本海側や北陸では31日(水:大晦日)から道路への影響リスクが高まりそうです。急ハンドルや急ブレーキを避け、カーブではスピードを落とすなど、いつも以上に慎重な運転を心がけてください。なお、1日(木:元日)にかけて強い寒気が南下するため、北陸から北海道では局地的に雪の降り方が強まり、大雪のおそれがあります。帰省や旅行先で車を運転される際は、最新の気象情報や交通情報をご確認ください。関東甲信や東海でも、31日(水:大晦日)以降は、山沿いを中心に雪の降る所があるでしょう。積雪や路面の凍結にご注意ください。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。



(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。



(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。



(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。



(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。

近畿から九州 31日(水:大晦日)から影響も

近畿から九州は、明日30日(火)にかけて、日本海側で雨や雷雨の所があるでしょう。積雪の多い所では、昼間は雪どけが進みますが、夜は気温が下がって路面が凍結する所が多くなります。スリップ事故など十分ご注意ください。31日(水:大晦日)以降は、山沿いを中心に雪が降るため、中国地方などで道路への影響リスクが高まりそうです。



道路ごとの影響については、[道路の気象影響予測:https://tenki.jp/road/]]も参考になさってください。(気象予測に基づく影響予測ですので、実際の規制状況は道路管理者等の発表をご確認ください。)