「詐欺産業」が国の貴重な収入源に…！中華系マフィアが跋扈する東南アジア「園区」のヤバすぎる実態

詐欺、売春、人身売買ーーあらゆる犯罪を仕切る中華系の巨大組織が勢いを増している。各国の追及から逃れるべく、彼らは日本に上陸している。

犯罪が横行する東南アジアの現状を、ルポライターの安田峰俊氏とジャーナリストの泰梨沙子氏は、それぞれ別の視座から取材し続けてきた。安田氏は現地を支配する中国側、泰氏は支配される現地側の視点から、カンボジア、ミャンマー、ラオスなど各地に点在する詐欺組織の拠点や違法売春の現場に潜入し、その実態を暴いてきた。危険地帯を知り尽くす2人が、東南アジア犯罪の今とこれからを語る。

東南アジアの犯罪の背後にいる中華系マフィア

安田：'25年は東南アジアの詐欺組織の存在が表層化した1年でした。1月にミャンマーで17歳の日本人高校生が詐欺拠点から保護されたことで、一気に関心が高まりました。

泰：5月には、カンボジアの都市であるポイペトで、日本人29名が拘束される事件もありました。ただ、現地で取材していた私たちからすると、東南アジアに数多くの詐欺拠点が存在していることは、以前から知られた話でしたよね。

安田：はい。遅くとも'20年頃には乱立していた。コロナ禍で活動が活発化し、日本人詐欺グループも増えていった。「警察官を装った詐欺電話」や「ロマンス詐欺」も多くが東南アジアからの犯行です。

泰：一方で、'25年は東南アジアにおける児童売春も大きな関心を集めました。詐欺と売春、両者に共通しているのは、背後に「中華系マフィア」がいるということです。

安田：まずは特殊詐欺を行う犯罪組織の拠点である「園区」について説明しなければなりません。園区というのは、もともと工業団地を指す一般的な中国語ですが、ミャンマーやカンボジアなどには無数の「詐欺園区」が存在しています。

詐欺による収益が国を支えている

泰：安田さんは約10ヵ所もの園区をバイクで見て回っただけでなく、実際に園区に関与する中華系の「悪い人」や詐欺拠点の幹部に取材し、その内情に精通しています。

安田：園区はまさにひとつの街です。内部に建物がずらっと並び、宿舎や食堂だけでなく、バスケコートや風俗店まで併設されています。詐欺、日常生活、生理的欲望が同居するシュールな空間です。

また園区は、高い塀や有刺鉄線で囲われ、外の世界とは完全に隔離されています。一度入ったら簡単には出られず、パスポートは没収され、朝から晩まで休みなく詐欺に従事させられる。私が当事者に話を聞いた園区では、売り上げが悪い人を罰する拷問部屋もありました。

泰：日本人の詐欺集団はどのように園区に入っていたのでしょうか。

安田：園区のイメージは、木更津なんかのアウトレットモールに例えるとわかりやすい（笑）。アウトレットに各種のテナントが入っているように、園区内には、各15人くらいの詐欺組織が多数入居しています。欧米向けや韓国向けのほか、日本に向けた日本人中心のグループもいる。そして各組織が「アウトレットのオーナー」である中華系マフィアに「テナント料」を支払う。さらに園区のオーナーは、地主の現地有力者や後ろ盾の政府高官にカネを払うという構図です。

泰：現地在住の日本人や中国人ジャーナリストに園区の話を聞くと、みんな当たり前のように知っていました。内部で犯罪が行われていることもわかっているから、見て見ぬふりをしているという雰囲気でした。

安田：現地の政府高官もグルですから。その背景には、園区で行われている詐欺の収益が国を支えているという根深い問題があります。

泰：カンボジアやラオス、ミャンマーといった国々は、中国の一帯一路政策の影響を受けて、工業団地を建てていきました。しかし、その多くが経営不振に陥り、詐欺を行うグループに物件を貸したことで、詐欺園区が形成されていった。

カンボジアでは、15万人以上が特殊詐欺に従事し、年間1兆9000億円もの収益を上げていると言われています。これはカンボジアのGDPの実に30％を占めます。

カンボジアにとって、詐欺産業は国を支える重要な収入源になってしまっている。

安田：東南アジアの中華系のもうひとつの黒い話題が、児童売春です。泰さんは、ラオスで行われている児童売春を詳しく取材されていますね。

