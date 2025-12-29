ウエスト58センチ、太もも59センチ──。なんとウエストより太もものほうが太いという驚異のムチムチ体型で注目を集めるタレントでプロレスラーの上原わかな（29）。しかもタレントとしては、各局の大食い企画で活躍しているというのだから、とにかくキャラが濃い。

太ももが長年コンプレックスだったが、プロレスを始めてから考えが変わったという。試合中に前歯が折れるアクシデントを乗り越えて、東京女子プロレスのタッグ王者に輝き、1月4日昼に行われる東京・後楽園ホール大会での防衛戦も控えている。上原がリングに立ち続ける理由とは。【全3回の第1回】

＊ ＊ ＊

──ウエストと太ももがほぼ同じ太さだと、いつ気づいたんですか？

「プロレスのコスチュームの採寸をしているとき、『あれっ？ 待って、一緒じゃない？』と（笑）。子供の頃から太ももがムチムチでしたが、プロレスを始めて、さらに磨きがかかりました」

──素朴な疑問ですが、服選びで苦労しそうに感じます。

「そうなんですよ！ 太ももに合わせるならXLサイズのズボンがぴったりなんですが、それだとウエストがブカブカになっちゃう。紐などでウエストを絞れるデザインのものを探したり、ベルトで調節したり、結構苦労しています。意外とメンズサイズのズボンがちょうどよかったりします。

こういうミニスカートを穿くようになったのは、プロレスを始めて自信が持てるようになったからかもしれません。昔は太ももがコンプレックスで、足を出す服装があまりできませんでした」

──今では、「ウエスト58センチ、太もも59センチ」を武器にしていますが、以前はコンプレックスだったんですね。

「『細ければ細いほどいい』みたいな価値観に囚われていて、自分の体型にずっと悩んでいました。高校生のとき、電車に乗っていたら、パックのお酒を持ったおじさんに『立派な大根が2本ある』と絡まれたことがあって……。思わず泣いてしまい、周りの乗客の人たちが慰めてくれました。

少しでも華奢になりたくて、スレンダーな女優さんの写真をスマホの待受画面に設定して、『この足になるんだ！』と運動したり、食事制限をしていました。アイドルとして活動していた時期は、体重38キロをキープしていたこともあって、すごくキツかったですけど、当時の自分はそれだけ焦っていたんだと思います」

──2023年1月に東京女子プロレスでリングデビューしました。プロレスを始めてから、考え方が変わったんですね。

「デビュー戦では足が目立たないコスチュームを着ていて、プロレスを始めた当初もまだ気にしていたんですよ。でもお客さんたちに『良い太ももだね』と褒められて、『もしかして、この体型ってプロレス的にはプラス要素なのかな？』と考えるようになりました。そこからは足の出るコスチュームにしたり、足での絞め技を使ってみたり、最近はもうこの太ももは武器だと思っています！」

──今ではSNSなどでも、「ウエスト58センチ、太もも59センチ」をアピールしていますよね。

「やっぱり人って、適材適所があるんですよね。長所を伸ばさず短所を埋めようとしても、結局平均にしかならない。『せっかくの長所なんだから、伸ばして個性を出していこう』と思えるようになりました」

──2025年9月にはパートナーの上福ゆき選手とタッグ王座を戴冠するなど、プロレスラーとして順調にキャリアを重ねています。しかし、王座戦の直前で、試合中に前歯が折れるアクシデントもありました。

「あれは辛かったです……！ 親が歯列矯正をさせてくれたり、自分でもホワイトニングに通ったり、歯は大事にしていたので……。『あ、終わった』と思いました。

実はデビュー戦の直前に鼻も一度折れているんですが、ちょっと曲がった程度で、案外わからないものなんですよ。でも前歯がないのは、さすがに一発でわかる……（苦笑）」

──相手の膝蹴りで前歯が抜けました。その瞬間の感情というのは……？

「自分の歯がポーンと飛んでいくのが見えて、『今日は日曜だから、病院やってないな。明日は撮影入ってないからセーフだ』といったことを一瞬で考えました。頭の中は妙に冷静でしたね。めちゃくちゃ痛くても試合は続くので、必死でした」

──さすがにプロレスを辞めたくはなりませんでしたか？

「折れたり抜けたり、結局5本やっちゃってたので、かなり落ち込みはしました。でも2週間後にタッグベルトに挑戦することが決まっていたので、『とにかく間に合わせなきゃ』ということで頭がいっぱいでした。急いで歯医者さんに行って、『2週間後にプロレスの試合があるのでお願いします！』と頼んで、なんとかしてもらいました。歯医者さんは驚いていました（笑）。

でもいざ試合当日、リングインする瞬間は緊張したし不安でした。でもお客さんから応援の紙テープが飛んできたとき、『やるしかない！』と気持ちが切り替わりました」

──たくましい！ ただ、ご家族には心配されたのでは？ 「プロレスは辞めたほうがいい」と止められたりは……？

「歯がなくなったことを母親に伝えたら、『ママもこの間インプラントにしたよー』という反応でした（笑）。母はいつもケロッとしていて、私の試合もよく観戦に来ます。

でも父親にはさすがに言えませんでしたね。父は私の試合を一度だけ観たことがありますが、どうしても心配になっちゃうみたいで、それきりです。だから少し落ち着いた頃に『実は歯が折れたんだけど、もう大丈夫だよ』と事後報告しました（笑）」

取材・文／原田イチボ（HEW）

撮影／水田修