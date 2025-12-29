【赤坂サウナ死亡事故】「他人事ではない」「部屋のパーツは消耗品」…専門家が伝えたい「必須知識」とは

室内には脱出を試みた痕跡

2025年12月15日、東京・赤坂の個室サウナ施設「SAUNATIGER」で火災が発生。利用していた神奈川県川崎市に住む30代の夫婦が死亡するという痛ましい事件が起きた。

「亡くなったのは美容室経営者の松田政也さん（36歳）と妻の陽子さん（37歳）です。夫婦は室内に閉じ込められ、政也さんが陽子さんに覆いかぶさるように、入口付近で折り重なるようにして倒れていました。司法解剖の結果、2人の死因は“不詳”とされ、明確な死因はわかっていません。一酸化炭素中毒や熱中症、焼死などが考えられています」（全国紙社会部記者）

現場検証によって、ドアノブの金属部品（ラッチボルト）の不具合により、サウナ室の木製ドアノブは内側・外側ともに外れて床に落ちていたことがわかっており、2人は閉じ込められたと見られている。捜査関係者によれば、各サウナ室のドアノブは元からついていたものではなく、運営途中で取り換えられた形跡があったという。ドアノブは一部の部屋では動作不良も確認されていた。

「扉は夫婦の入室後に壊れたとみられています。非常ボタンを何度も押した形跡がありましたが、事務所側の受信機は電源が入っていなかった。警察の取り調べに対し、オーナーは『一度も受信機のスイッチを入れたことがない』と答えているそうです」（前出・全国紙社会部記者）

政也さんの手は鬱血し、室内のガラス扉には叩いた跡があった。ほかにも壊れたバケツや柄杓が残されており、これらを使ってドアをこじ開けようとしたとみられる。通気口の一部も壊れていたことから、外部に助けを求めていたのだろう。だが当時、従業員は事務室にはおらず、叫びは届かなかった――。警視庁は2025年12月25日、業務上過失致死傷の疑いで、この店の関連会社を家宅捜索した。

この施設は、月額利用料が最大で“39万円”という超高級個人サウナ店だった。その一方で杜撰な管理体制が次々と明らかになり、安全を無視した運営体制へは多くの批判が高まる。

また、中には「サウナを利用するのが不安」といった声も広がっている。

この事故を受けて、オーダーメイドサウナを販売する『idetox（アイデトックス）』でサウナコンシェルジュを務める白木武範氏は、神妙な面持ちでこう語る。

「今回報じられているような管理不全は、本来のサウナ施設運営のあり方から大きく逸脱しています。同じ業界の人間として、決して他人事ではありません。今回の事故で『サウナは危険か』『危険ではないか』という議論が起きていますが、本質は『想定外をどこまで想定していたか』という点を、業界全体に突きつけた事故だと思っています。

サウナはリラックスの場ではありますが、完全に保護された密室空間ではありません。サウナに限らず、どんな場所でも何らかのトラブルが起きるかもしれません。その認識を持って利用することが大切なんです」

長時間の高温多湿、扉パーツは消耗しやすい

では、今回のように扉が開かなくなる事故は、他のサウナでも起こり得るのだろうか。

「頻繁に起きるものではありませんが、想定や点検が不十分な場合、可能性を完全に否定することはできません」

前出の白木氏はそう断言する。そのため、多くのサウナ施設では閉じ込めのリスクを減らすため、安全対策を講じているのだ。

まずは挙げられるのが扉だ。ドアノブ式ではなく、室内から押して外に出られるタイプの扉を採用している施設が多い。

「弊社のサウナも含め、一般的なサウナ室は内側から押せば外に出られる構造です。ただ、長い時間、扉を開けておくと室内が冷えてしまうので、クローザーのような装置で自動的に扉が閉まる仕組みをとっているところが多いです」（同前）

クローザーとは扉の上に付いている、細長い器具のこと。中にバネや油圧が入っており、開けた扉が自動的にゆっくり閉じる。もし、これが壊れたり調整がずれると、ドアが閉まらなかったり、逆に勢いよく閉まるなど危険が生じるのだ。

サウナ室は出入りが多く、高温多湿の環境が長時間続く。そのため、ドアノブに限らず、蝶番などのパーツが摩耗するなど、故障が起きやすい。

「パーツはサウナ専用で、耐熱性の高い強いステンレス製の部品を使っているケースが多いですが、あくまでも消耗品です。蝶番の目地が詰まったり、扉が歪むこともあります」（同前）

ほかにも、室内で使われている木材の膨張やガラスの歪みなどが起こる可能性もある。こうした複数の要因が重なれば、扉が開かなくなる事態は「否定できない」という。ただし、「頻発するものではない」とも強調する。

では、万が一閉じ込められた時には、どうしたらいいのだろうか。

