【いまだ未解決】発生から25年「世田谷一家殺人事件」……韓国人犯行説が明確に否定された深層

世田谷一家殺人事件から25年

12月30日が近づくと、世田谷一家殺人事件を思い出します。私は当時週刊文春の編集長でしたが、すでに週刊誌は正月休みにはいり、年明け発売の号まで、報道できません。新聞、テレビが奇怪な犯人の行動と残忍の殺人の手口をレポートしているの指をくわえているしかありませんでした。

その後、いくつものスクープが出ましたが、事件は一向に解決の兆しがありません。編集長である私自身、事件現場を見にゆきましたし、わが家のガレージの自家用車に、惨殺された一家がのっているという幻影さえみたことがあります。それくらい気になる事件だったのです。

多分、今年も30日前後はテレビ、新聞が新事実という警察が事件を風化させないための小さなスクープを報じるでしょうが、解決にはほど遠いのが現状といえます。当時の捜査員がほぼ全員リタイアしている状態であることも、解決の厳しさを感じさせます。

報道にあった問題点

この事件の特異性はいくつもありますが、報道にもかなり問題がありました。なぜか韓国人を中心に外国人が主犯であるかのような報道を連発するメディアがいくつかあったことです。

しかし、信頼できる文春の事件記者たちからは、そのような事実は確認できないという報告しかあがってきません。つきあいのあるテレビの情報番組などは、執拗に外国人説を報道したがり、根拠を聞いてくるのですが、現場は「絶対ありません」の一点張りでした。そして、それは、かなりたってから、珍しい警視庁の否定会見という形で確認されました。

なぜ、そのような報道があったのか。実は、韓国人説を執拗に報じてきた雑誌Aの編集長とは、元々年齢も近く、お互いの雑誌の内情など、きわどい話しもする関係になっていました。

ある少年事件の報道にもあった「不審な点」

世田谷事件ではないのですが、ある少年事件で、その雑誌Aは、事件がおこった翌週、警察での事情聴取の様子を詳細に報じました。この記事をみた、警察関係者が、「あの雑誌はおかしい」と私に教えてくれました。少年事件で、しかも、かなり猟奇事件の場合は、まずは簡易鑑定（簡単な精神鑑定）を行い、それが終わるまでは事情聴取はしないのが決まりで、事件が起きた次の週に事情聴取の様子がわかるわけはない。というより事情聴取はしていない、というのです。

それは「全国的な決まりですか？」と確認すると、そうだ、というので、その雑誌Aの編集長に、そのことを伝え、これを書いた記者には気をつけた方がいいよと伝えました。彼はきわめて不愉快そうに「他の雑誌がスクープしたら、その悪口を言って、自分たちが正しいと考える姿勢こそ問題じゃないか」と、記者を信じる強い口調で反論してきました。

別にケンカしても仕方がないので、それっきりで、この議論は終わりましたが、あとになって、彼から「忠告ありがとう。あれ以来気をつけていたら、大変な事件を起こしたので首にしました」と報告がきました。

「鳥肌がたつ」事態が…

聞くと、その記者はあまり会社にはこず、一人で黙々と取材してくるタイプで、とてつもなく面白いエピソードをとってくる、期待の星でした。

ただし、週刊誌の取材は、チーム取材で、彼は書き手ではなく、取材スタッフであり、彼の報告を書き手がまとめるというのが、その雑誌の方針でした。そして、ある人物の死亡記事を書いているとき、あまりに問題の記者の親戚への取材原稿が面白いので、その親戚の談話をもっと聞こうと思って、記者に連絡をとりましたが、もう出かけたらしく電話がつながりません。仕方なく、書き手は、その取材原稿に書いてある親戚の連絡先に自分で取材すべく電話をしました。

そして、鳥肌がたつ事態に遭遇します。その人物は死亡していて存在しなかったのです。つまり、面白いエピソードは捏造でした。

すぐに、そのことは報告され、記者を尋問したところ、要領を得ない答えであったため、今までの面白いエピソードもこの手のものだったのか、とすぐ馘首したとのことでした。他誌をかばうつもりではありませんが、このようなことは、文春でも、現代でもおこり得ることです。二人で行動しない限り、絶対裏がとれない面白い話を捏造することはできるのです。

たとえば、もう亡くなった父親のエピソードについて、暴力的だったと友人が言っていたと報告しても、その友人にもう一度確認しない限り，それは事実かどうかわかりません。話を面白くするために、片思いの女性がこんな人でこんなことをした、なんて、適当に書いても、すべて匿名にしておけば裏のとりようがないのです。

それを防止するには信頼関係しかありません。これは、どのメディアも同じでしょう。問題を起こした記者について詳しく聞くことはしませんでしたが、名前はわかっていました。

「韓国人グループ」による犯行は明確に否定された

そして事件後数年たって、世田谷一家殺人事件が、韓国人グループの犯罪であると、奇怪なエピソードを満載した単行本が出版されました。ノンフィクションの出版社としては、大手ではなくとも良書を発売している会社であり、読者から信用もあったのでしょう。

世田谷一家殺人事件は韓国人あるいはアジア系外国人の犯行であるという説は一挙に広まり、それを報道しない大メディアに、読者から批判が集中しましたが、たまりかねたのか、警視庁捜査1課の光真章課長は「内容がことごとく事実と異なっており、捜査に悪影響を及ぼす」と異例のコメントを発表しました。実際、捜査が終結していない段階で責任ある捜査幹部が一冊の単行本を否定することは、非常に稀なことで、よほど、警視庁も内容に怒りを覚えたのでしょう。

各社、一斉にそのコメントと本の実名を書き、この本の信用度はゼロとなり、その影響は伝統もあり、いい本もたくさんだしていた出版社にも多大な影響をもたらしました。やはり、読者にとって、出版社の信用は大事なものです。

そして、この筆者こそ、前述の雑誌で「少年の事情聴取」を詳細に捏造して馘首された記者でした。

取材という仕事は、人の信用を見分ける仕事です。たった一度か二度あっただけで、その人の証言が信用できるかどうか、自分の責任で決定して、記事に採用する。その積み重ねであるだけに、裏取りの必要と、記者の育成はきわめて大事だということを痛感させた事件でした。

しかし、今もまだ、韓国人説をいう本が出ています。世田谷一家にからんで韓国にからむ情報は、履いていた靴が韓国の量販店で売られていたものであったという点くらいで、読売新聞などは、韓国警察当局の捜査協力の結果、最近になって「犯人が韓国で育った人間でない」ことを確認し断定しているほどなのに、まだその手の本やネット記事は出回っています。

現状、確定的にわかっていること

ちなみに、現状、確定的にわかっていることはあります。指紋は渦状紋とよばれる特殊な指紋で、血液型はA型。宮沢一家を殺傷したとき、自分の身体の一部も怪我をしたらしく、血液の跡も大量に残っていました。そこから実行犯のDNA型は特定されています。警察のもつDNAのデータベースには、この犯人のDNAに該当する人物はなかったのですが、欧米で行われているDNAプロファイリングという手法を帝京大学法医学教室に依頼しました。その方法は、母系のみに伝わるミトコンドリアDNAや父系のみに伝わるY染色体多型を抽出すると、その人種系がわかるという仕組みでした。

そして、実行犯のDNAから推定できることは、まず母親はアンダーソンＨ型。これは日本人にはまずないもので、アンダーソンＨ型は白色人種に多く存在します。さらに詳しく調べるとアンダーソンＨ型の15というタイプで、これはヨーロッパの地中海周辺に多くみられる形でした。一方父親のＹ染色体の調査では、日本人を含むアジア系によくみられるO3A＊（オースリーエースター）という形でした。つまり、実行犯は、父系が日本人を含むアジア人、母系がヨーロッパ地中海周辺にすむ欧州人。

ここまではわかりましたが、インターポールのDNAデータベースには一致しません。

以降、犯罪人引き渡し条約のない国まで捜査員が出かけ、それらしき人物のDNAを採取するなど、相当きわどい捜査が続いていることはたしかです。（「世田谷一家惨殺十一年め衝撃 浮上した日仏混血女性」（月刊文藝春秋・2012年12月号・森下香枝著より）

動機も不明なまま

しかし、実行犯がわかったとして、この犯人が何のために、この残忍な犯行を実行したのか、動機はさっばりわかりません。

また実行犯が一人ですべてやったのか、実行犯は、いわゆる依頼を受けただけで、教唆をしたのが日本人というケースも考えられますが、なぜ、一家を惨殺するほどの殺意が生じたかはわからないままです。

ある時期は、末っ子が出入りしていた施設に通っていたフランス系の男性が浮上し、捜査員がフランスまで主張して張り込んだこともあるそうです（DNA型が不一致）。

雲を掴むようなきもちもしますが、ある程度DNA型がわかっていること。持ち物についていた別のDNAも特定できる可能性があることなどを考えると、事件はあるとき突然全貌が明らかになるような気がします。長らく週刊誌を担当し、事件の取材をしましたが、被害者の幻影をみたことは、この事件だけです。私自身の思い込みでしかありませんが、いつか解決するような気がしてならないのです。

そして、未解決事件こそ、裏がとれない嘘がつきやすい報道がありえます。読者のみなさんも、単なる妄想と、どこまでが本当の事実なのか吟味しながら、「未解決事件もの」は見る必要があると思います。特に裏取りの努力が乏しいSNSや動画などでは。

