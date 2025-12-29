¡ÖÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤ÎÁÊ¾Ù·à¡×¤¬ÏÃÂê¡Ä·ÝÇ½³èÆ°ÄäÂÚ¤ò·Ð¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤ë±éµ»¡×¤È¤Ï
¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¤Þ¤¿À¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
'20Ç¯1·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¡Ê37ºÐ¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤ò¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡ÊÊ¸·Ý½Õ½©¡Ë¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢°Ê¸å¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤Ü·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡Ê27ºÐ¡Ë¤À¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÉüÄ´¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
'23Ç¯¤Î½©¤´¤í¤«¤é¼ç±é¡¦½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¹¥±é¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢'24Ç¯9·î¤ËNetflix¡Ê¥Í¥È¥Õ¥ê¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡¢'80Ç¯Âå¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥Ö¡¼¥à¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅâÅÄ¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ø¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥®¥ã¥ë¥º¡Ù¤È¤·¤Æ¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿Ä¹Í¿Àé¼ïÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤ò10¥¥íÁý¤ä¤·¡¢¼õ¤±¿È¤Ê¤É¥×¥í¥ì¥¹¤Î´ðËÜ¤ò¥¤¥Á¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î°Ìò¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤È¤ÎÈ±ÀÚ¤ê¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢Ë·¼ç¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¡ØÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¤Þ¤¿À¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤È¡¢¼«¤é¥Ð¥ê¥«¥ó¤ÇË·¼ç¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ö´ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÌò¼Ôº²¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
'24Ç¯11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÌ±Êü¥¡¼¶É¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÛÈ½¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤òÁÊ¤¨¤ëÌò¤òÌ³¤á¤ë
°Ê¸å¡¢'25Ç¯4·î¤Ë¤ÏNHK¥É¥é¥Þ¡ØÃÏÍë¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¡¢7·î¤Ë¤Ï¥Í¥È¥Õ¥ê¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¡¢'91Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÅì½Ð¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¸å¡¢°É¤µ¤ó¡Ê39ºÐ¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬²ÃÇ®¡£Åì½Ð¤µ¤ó¤ÏÆÃ¤ËµÙ¤à¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¥á¥¤¥ó¤Ç»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢»³Ãæ¤Ç¤Î¼íÎÄÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºÆº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅâÅÄ¤µ¤ó¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç»¨ÍÑ¤ò¤³¤Ê¤·¼«½Í¤ÎÆü¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êCM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤¤¤¤È¿±þ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬³èÆ°¤Ïµ°Æ»¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤¬'26Ç¯1·î23Æü¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢'15Ç¯¤ËÆüËÜ¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÎø°¦¶Ø»ß·ÀÌó°ãÈ¿¡×¤ò½ä¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÁÊ¾Ù»ö·ï¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤À¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ý°ºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎóîÆ£µþ»Ò¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦»³²¬¿¿°á¤¬·ÀÌó½ñµºÜ¤Î¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¾ò¹à¡×¤ËÈ¿¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤ÆºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£ÅâÅÄ¤Ï¡¢¤É¤¦¼«Ê¬¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¤¥±¥Ü¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ê54¡Ë¤µ¤ó¤¬¿¿°á¤Î»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¡¢ÅâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿¿°á¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò±é¤¸¡¢2¿Í¤¬ºÛÈ½¤Ç¿¿°á¤òÄÉµÚ¤·¤Þ¤¹¡£ÅâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¡¢»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤ä¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤Î¡È¼ÂÂÎ¸³¡É¤òÌò¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¾ð´¶¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¸«¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ç±é¤ÎóîÆ£¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤°Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¸ø³«¸å¤ÎÀ¤´Ö¤ÎÌò¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¡¦È¿¶Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ö°æÀîÍÚ¤¬¿Í¹©æêÌç¤Ë¡×¡ÄÏÃÂê±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤¬´ÑµÒ¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¡ÖÁÛÄê³°¤Î±é½Ð¡×
