【行列はゼロ】「初売りセールの楽園」は沖縄にあった…年始に得したい人に伝授する「必勝マニュアル」

「コジマ」か「ソフマップ」が狙い目

まもなく年始のお楽しみ、「初売り」の季節だ。

近年では店頭での混乱を避けるために、福袋を抽選販売や予約制にする店舗も多いものの、それは一部の話でしかない。たとえば、ヨドバシカメラやビックカメラなどの家電量販店では、福袋(正式名称はそれぞれ「夢のお年玉箱」「福箱」だが、以後は「福袋」と表記する)を抽選販売にしているものの、それとは別に元日は店頭やECで福袋やお得な商品が販売される。

つまり、抽選販売が導入されたとしても、「良い元日」を迎えられるかどうかは、当日の立ち回りによって変わってくるというわけだ。

そこで、最高の元日を迎えるための「裏ワザ」をいくつか紹介しよう。

ビックカメラやヨドバシカメラなどの初売りは、元日の午前0時からオンラインショップでも行われる。ここでも福袋が一部放出されるので、オンラインの抽選に外れた場合はここを狙いたいところだが、基本的にはビックカメラとヨドバシは人が殺到してサイトが非常に重たくなる。そのため、たいていエラーになってやり直しているうちに、売り切れになってしまう。これは非常にもったいない。

ではどこを狙えばいいのか。

ずばり、ビックカメラグループの「コジマ」もしくは「ソフマップ」だ。コジマとソフマップはともに福袋が出る。そして私が確認した限りでは、名称が同じ福袋は、ビックカメラの福袋と同一の中身だった。こちらは本家ほど知名度が高くないこともあってか、まだサイトの重さも現実的なラインで済む。

私は毎年一月一日の0時になったら、まずソフマップを見ることに決めている。そして、実際に毎年何かしらのお得な商品を購入することができている。

ちなみに'24年は、89800円かかった「グラフィックボード福袋」には、相場14万円前後のRTX3090Tiという高級品が入っており、非常にお得な買い物ができた。このように大きくアドバンテージが取れる商品を確実に取り、お菓子や飲食店の福袋はスルーしたほうが、トータルの収支は良くなると思っているのだが、どうだろうか。

飲食なら「銀だこ」か「ミスタードーナツ」

こうしたEC事情に詳しい方には今更言うまでもないことかもしれないが、初売り直後はサイトが非常に重たくなるので、普段なら簡単にできるアクションも大幅なタイムロスにつながる。まず、ログインがしづらくなる。だから日付が変わる前にログインを済ませておくのは必須だし、カードや住所の更新なんかも、福袋販売後にのんびりやっていたらその間に売り切れてしまう。ログイン・支払い手段の確認・配送先のチェックは必ず大晦日の22時台までに済ませておいたほうがいいだろう。

次に、本当はあまり教えたくない裏技を教えよう。秋葉原などでは、12月30日から並びが出る「iPhoneやブルーレイの福袋」を並ばずに買う方法がある。

ヨドバシカメラのオンラインショップでは、元旦の11時〜16時ごろにかけて、転売ヤーの複数アカウントや未入金のキャンセル分と思わしき福袋の在庫が放出される。「夢のお年玉箱」で検索をかけると、ポツポツといろんな在庫が出てくるため、もし時間があれば覗いてみるといいだろう。ブルーレイやノーパソ、ワイヤレスイヤホンあたりは基本的にはハズレがないのであれば拾っていい。

飲食店や雑貨屋なんかでも福袋は販売されている。たとえばケンタッキーであれば、5350円分の商品券と枕がついて、実際の価格は3500円だったりする。最近は混乱を避けるためか抽選販売になることも多い印象だが、余った福袋が放出されるケースもあるため、狙っている店があれば散歩がてら覗いてみるのもいいだろう。私は定価だと高くて手が出ない「銀だこ」と「ミスタードーナツ」あたりを狙っている。

銀だこの場合、5500円の福袋には「9500円分のたこ焼き引換券」と「100円引きクーポンが12枚」入っていて、この時点でだいぶお得だ。そして、だいたいの店は福袋の支払い手段に制限を設けていない。

たとえば、銀だこを運営する「ホットランドホールディングス」の株主優待は、金券ショップなら額面の80〜90％で入手できる。

初売りの「楽園」が南の島にあった

そして福袋も株主優待で支払いが可能なため、代金を優待で支払えば4400円で9500円分のたこ焼きが食べられることになり、さらにお得になる。優待だけでなく、PayPayのクーポンなんかも同様の考え方ができるので、買う前に支払い手段を考えてみるといいだろう。

化粧品や服でいえば、デパートと百貨店に同じ店が入っている場合なら百貨店を選んだ方がいい。百貨店内であれば株主優待が使えるからだ。伊勢丹や松坂屋なんかの優待(会計10%オフ)は2000円くらいあれば買えるから、優待を仕入れてから百貨店で買った方がお得になる。化粧品や服を買う際は店選びも重要だ。

本来、金券を使って金券を買う行為はどこでもNGなはずだが、福袋の場合はそれが許される。ここが初売りの面白いところだ。

もうひとつ、本当に筆者が教えたくないテクニックを教えよう。

アウトレットで福袋を買う場合、基本的に大晦日の夜か元日の早朝から並ばないと人気の福袋は買えない。これは関東地方に限った話ではなく、どこの地域でも基本的には変わらない。だが、1県だけまったく競争なしで福袋が買いまくれる県がある。それはズバリ、沖縄県だ。

沖縄はもともと中国文化の影響が強い土地で、あまり正月を祝う文化がない。正月よりも2月の旧正月や、7月の旧盆のほうが強く意識されており、正月は「なんか知らないけど休みの日」くらいに考える人も多い。

そのため、浮かれて元日に出歩く人がそこまで多くなく、本土なら人気のショップでも誰も並んでいない…ということがザラにある。そもそも沖縄の人は並んだり、人がごった返す催しがあまり好きではないことも関係しているだろう。

私は今年の正月に沖縄のアウトレット(アウトレットあしびなー)に行ったのだが、到着したのが開店30分前だったにもかかわらず、沖縄以外なら12時間以上並ばないと買えないG-SHOCKの15万円福袋が普通に買えてしまった。しかも、「1人1つまで」という制限もなく、別種の福袋はそれぞれ買ってOKというユルユル対応だった。初売り目線で言うと、これ以上にラクに取れる場所は日本に存在しないだろう。

アウトレットを堪能したあとバスで市街地に戻り、ドン・キホーテやコジマに行っても目玉商品が残っていた。本州ならばあり得ない。こんなにいいところはないと断言できる。

まあ、バカンス需要で飛行機の価格はとても高いため、前々からマイルで予約していないと黒字にはならないだろうが、興味のある方は一度試してみてほしい。

