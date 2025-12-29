旅行のときにGETしたい！コスメマニア絶賛の「最新の注目韓国コスメ＆グッズ」

美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第42回は、年末年始の旅行時にオススメの韓国グッズをご紹介します。

旅行のときにGETしたい、最新の注目韓国コスメ＆グッズ

クリスマスも終わり、2025年も残りわずかになりましたね。間もなく2026年の幕が明けますが、今年も1年ありがとうございました！ この冬は9日間程お休みがある方もいらっしゃるかと思いますが、先日再び友人と韓国旅行に行ってきたので、そこで手に入れた最新注目アイテムをピックアップして推しポイントをお届けしようと思います！ 訪れる方がいましたら、ぜひ参考にしてみてください。

人気アパレルブランドが手掛ける、新フレグランスブランド「スジプミハク」をチェック

「TAMBURINS」や「NONNFICTION」、「BORNTOSTANDOUT」をはじめ、韓国はフレグランスブランドが本当に豊富！ 現在は続々と日本上陸を果たしていますが、こちらの「sjipmihak（スジプミハク）」は2025年の夏に誕生した新ブランド。人気のアパレルブランド「LOW CLASSIC」と、クリエイティブディレクターのキム・ナヨンがタッグを組み、8月に漢南洞に一軒家のフラッグシップショップをOPENさせたのだそう。

真っ白でラボのような店内はどこか退廃的なムードも漂う独特な空間で、お店に入るなりコンセプチュアルな世界に一気に引き込まれます。2階建てで、それぞれの部屋ごとに商品がディスプレイされているので、ちょっと探検しているような感覚にも。現在商品はハンドソープやハンドクリーム、アロマオイルの3種がメインですが、戦時中のホイッスルから着想されたシグネチャーのペンダントも。

実は香水が欲しいと期待していたのですが、まだラインナップされていないと知り、今回は購入は見送ろうかなと思っていたんです。でも、帰りがけに扉を出た瞬間、ふわりと漂う香りが。すぐさま店内に戻り、白衣を着た店員さんに聞くと「2026年に発売になるものなんです」と教えてくれました。でも、その香りがまさにブランドのシグネチャーであり、同じ香りのアロマオイルがあると教えてくれて購入したのがこちら。

正直、香りの形容が難しい……。表記には「ナツメグ、ネロリ、ベチバー」と記載があるんですが、いわゆるフローラルでもなくムスクでもなく、スモーキーでもない。すごく優しく柔らかくて、青すぎない草木の香りという感じ。とにかく部屋にこの香りを焚くと、一気にふっと力が抜けるような癒し効果のある香りです。ぜひお店に訪れて、香りを試してみて欲しいです！

ダメージ毛もしっとりキラッ！ 人気ヘアケアブランド「ラドール」の最新の香り

2007年誕生のヘアケアブランドは、まさにこのヘアオイルが日本でも既に人気！ 以前取材させてもらったモデルさんも、HINOKIの香りを愛用していると話していて、その時から気になっていました。

今ソウルで人気のエリアと言えば聖水洞ですが、これまたコンセプチュアルなバスルームを想起させる旗艦店があるんです。入口横にはサンベッドが並び、店内の浴槽にジャバジャバとお湯が注がれるブルーの空間は、まさに映えスポットという可愛さ。たくさんのお客さんたちがあれこれと試していました。

ヘアミストやウェットヘアを作るスタイリング剤などもある中で、私が購入したのはこちらのオイル。現在4種ある中でもダメージ毛に特化したしっとりタイプで、グリーンコットンとローズが混ざり合うOur Leafという香り。爽やかさと華やかさを感じるので、顔まわりで香っていても重たさが無いところも魅力。私はブリーチしているのでかなりのダメージ毛なのですが、つけた瞬間良い感じにしっとりとまとまって、キラリと輝く仕上がりに。日本でも買えるようですが、良い香りで気分も高まるので、朝からごきげんに出かけられてオススメです。

クリームなのにヨレずに密着！ 「JAVIN DE SEOUL」のマルチな偏光カラー

今回あまりメイクアイテムは買っていなくて、あとtoo cool for schoolのマットリップと何かくらいだったんですが、特別に紹介したいのがこのリキッドカラー。JAVIN DE SEOULという韓国ブランドで、「真の美しさを追求するコンテンポラリーブランド」なのだとか。これ以上の情報があまりなく深く説明できず恐縮なんですが……、過去に日本でも一度クッションファンデーションがバズッていたことがありましたね。

こちらはおなじみの韓国コスメショップのOLIVE YOUNGで見つけたもの。大きな聖水店の一角に数色だけがあり、この偏光パール輝く2色をピックアップ。見た目のキラキラ感に惹かれて手に取りましたが、肌にのせるとピタッと密着して薄膜なのにメタリックなツヤが生まれるんです。目元ってヨレやすい部分でもありますが、驚くほどに崩れにくい！

そしてこちらは製品名にEYEとついてますが、マルチに使用できるそうでハイライターとしてもっぱら活躍中。これ、今調べていたら日本のAmazonでセールしてました（笑）。本国で買うより安いとは何事……（あるあるですね）。気になった方はぜひ！

持ってるだけでもテンションUPな、ビジュの良いエチケットグッズ2品

韓国に行くたびに何かしら買ってしまうのは、機能性はもちろん、ルックスの良さもかなりのポイントに。今まではOLIVE YOUNGにいくとホワイトニングの歯磨き粉をよく購入していたのですが、今回はマウスリフレッシュナーに注目（左）。ユーシモールというブランドのものがわりと人気ですが。この香水瓶のようなビジュに惹かれて買ってみると、シュッとひと吹きで確かにリフレッシュ。しかも、辛かったり苦かったり、味が嫌な残り方をしないところも高得点。小さめなのでポーチに入れてもかさばらないところも気に入っています。ちなみにこちら、口臭対策だけでなく歯垢除去作用もあるのだとか。

次に右のミラー＆コームセットですが、こちらは韓国のデリム美術館で行われている、フォトグラファーのペトラ・コリンズの個展のグッズなんです。展示自体も約500点以上の作品が見れる上に、没入感のあるインスタレーションもあって見ごたえ抜群！ なのに、なんと入場無料な上に、オリジナルグッズが可愛くて。本当はTシャツも欲しかったんですが、そちらは売り切れ。

このスライド式のミラーとコームのチャームは携帯に付けていますが、何かあったときにサッと鏡を見れるのが気に入っています。さらに、小さい写真はステッカーです。これも携帯ケースに挟んでおります。2025年末で終了だったのが、2026年の2月まで会期が延びたのでぜひ訪れてグッズもGETしてみて下さいね！

