12月29日の運勢第1位は射手座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……射手座

停滞していた恋が、一気に明るい方向へ動き出す兆し。諦めかけていた関係にも希望が差し込みそうです。まずは自分の想いを整理し、相手に素直に向き合う時間をつくってみてください。その一歩が、状況を大きく変えるきっかけになります。

★第2位……獅子座

今日は、あなたの言葉に自然と熱意と説得力が宿り、聞く人の心を強く動かす日です。相手は納得するだけでなく、やる気も引き出されるでしょう。伝えたい思いがあるなら、遠慮せず堂々と発信を。真剣な姿勢が、人々の信頼と共感を呼び込みます。

★第3位……牡羊座

あなたらしさが輝きを放つ日。無理に周囲に合わせるより、自分の「好き」を貫くことで好印象に！ファッションや持ち物も直感で選んでみて。型にはまらない個性が、自然と注目を集めそう。堂々と振る舞うほど魅力が引き立ちます。

★第4位……牡牛座

今日は、仕事やお金に関する判断力がとても安定しています。やるべきことがスッと見えて、効率よく動けるでしょう。ただ、焦りは禁物。ひとつずつ丁寧に進めることで、見落としがちなリスクにも気づけます。冷静さが信頼を高めるカギに。

★第5位……乙女座

いつもより少しだけ視野を広げて、相手の表情や言葉に注意を向けてみましょう。さりげない気づかいが、思わぬ形で心をつかむ日です。焦って距離を詰めるよりも、タイミングを見極めた優しさが強い印象に。静かな観察力が恋を動かします。