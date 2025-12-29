床嶋佳子、今年結婚5周年を迎えた夫と“顔出し”2ショット「素敵なご夫婦」「とてもお幸せそう」
俳優の床嶋佳子（61）が27日、自身のインスタグラムを更新。夫との“顔出し”2ショットを公開した。
【写真】「素敵なご夫婦」今年結婚5周年を迎えた床嶋佳子と夫の“顔出し”2ショット
25日に「念願のパリのクリスマスを味わってきました!!」と報告していた床嶋。この日は「今回のパリの旅のメインイベントはピエール.ガニエールパリ本店でのお食事でした!!」とつづり、夫とテーブルを囲んだ2ショットを披露した。
ほかにも、華やかに盛られたフランス料理の数々をアップし、「お店の雰囲気、おもてなし、味共に一流の世界を堪能致しました。忘れられない日になりました」と夫婦水入らずで過ごした穏やかなひとときを伝えた。
この投稿には、「素敵なご夫婦」「お似合い」「とてもお幸せそう」「羨ましいです」「豪華なお料理でとても美味しそう」などの声が寄せられている。
床嶋は今年9月にも夫との2ショットを投稿し、「本日私達、お陰様で結婚5周年を迎えることが出来ました!!」と報告していた。
【写真】「素敵なご夫婦」今年結婚5周年を迎えた床嶋佳子と夫の“顔出し”2ショット
25日に「念願のパリのクリスマスを味わってきました!!」と報告していた床嶋。この日は「今回のパリの旅のメインイベントはピエール.ガニエールパリ本店でのお食事でした!!」とつづり、夫とテーブルを囲んだ2ショットを披露した。
ほかにも、華やかに盛られたフランス料理の数々をアップし、「お店の雰囲気、おもてなし、味共に一流の世界を堪能致しました。忘れられない日になりました」と夫婦水入らずで過ごした穏やかなひとときを伝えた。
この投稿には、「素敵なご夫婦」「お似合い」「とてもお幸せそう」「羨ましいです」「豪華なお料理でとても美味しそう」などの声が寄せられている。
床嶋は今年9月にも夫との2ショットを投稿し、「本日私達、お陰様で結婚5周年を迎えることが出来ました!!」と報告していた。