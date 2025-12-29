『ポケモン』「ミュウツーの逆襲」など劇場版全24作、公開順に順次ABEMA無料放送 きょう29日から
ABEMAは、年末年始の特別企画「年末年始はポケモン映画！全24作品を一気に無料で見よう！」と題し、きょう 29日よりアニメ「ポケットモンスター」チャンネルにて、劇場版『ポケットモンスター』全24作を、7日間連続で無料放送する。
本作は、たくさんの謎を秘めたふしぎな生き物・ポケットモンスター（略してポケモン）が暮らす世界で、ポケモンたちとの友情や冒険を描く大人気シリーズ。テレビアニメは1997年4月に放送を開始し、“ポケモンマスター”を目指す少年・サトシとそのパートナー・ピカチュウの冒険が、2023年3月までの約26年間にわたり描かれた。23年4月からは、少女・リコと少年・ロイが新たな主人公として活躍する新シリーズが放送中。また劇場版シリーズも、98年公開の『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』を皮切りに数多く制作されており、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。
本企画では、きょう 29日午後7時から、『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』（98）など4作品の無料放送を皮切りに、26年1月4日までの7日間にわたり毎日“劇場公開順に”順次無料放送。7日間で劇場版全24作品が無料で楽しめる。
さらに、放送後1週間の無料配信も実施する。
なお、アニメ「ポケットモンスター」チャンネルでは、地上波放送中の最新作を含む歴代テレビアニメ全8シリーズと、劇場版24作品を毎日無料放送している。
■特別企画「年末年始はポケモン映画！全24作品を一気に無料で見よう！」 概要
放送日：2025年12月29日（月）午後7時〜2026年1月4日（日）
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル1、アニメ「ポケットモンスター」チャンネル2
【放送スケジュール】
12月29日（月）午後夜7時〜
・劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲（1998）
・劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕（1999）
・劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ（2000）
・劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇（であい）（2001）
12月30日（火）午後夜7時〜
・劇場版ポケットモンスター 水の都の護神(まもりがみ) ラティアスとラティオス（2002）
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ（2003）
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス（2004）
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ（2005）
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ（2006）
12月31日（水）午後夜7時〜
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ディアルガＶＳパルキアＶＳダークライ（2007）
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ（2008）
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ（2009）
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール 幻影の覇者 ゾロアーク（2010）
1月1日（木）午後夜9時30分〜
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム（2011）
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム（2011）
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ（2012）
1月2日（金）午後夜7時〜
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速（しんそく）のゲノセクト ミュウツー覚醒（2013）
・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー（2014）
・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪（リング）の超魔神 フーパ（2015）
・ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ（2016）
1月3日（土）午後夜7時〜
・劇場版ポケットモンスター キミにきめた！（2017）
・劇場版ポケットモンスター みんなの物語（2018）
・ミュウツーの逆襲 EVOLUTION（2019）
・劇場版ポケットモンスター ココ（2020）
