皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材する「ケンミン特捜班」です。

■保育園で録音された音声

「顔がお魚みたいになっている。」

「元からこんな顔です。」

「マンボウみたいよ、魚で言うと。」



こちらは、ケンミン特捜班で以前お伝えした、福岡市の認可保育園で録音された保育士の音声です。



この保育士の言動などに関し、保育園側から調査報告を受けた福岡市に新たな動きがありました。

この問題は、福岡市早良区の認可保育園で、保育士が子どもの容姿をからかうなど不適切な言動が複数回あったとして、園児の保護者が事実を説明してほしいなどと訴えているものです。



■保育園で録音された音声

「マンボウみたいよ、魚で言うと。」

「ご迷惑かけてんだよ、あんたは。」



保護者からの相談を受けた福岡市は、録音された音声や保育園側から提出された調査報告を精査していましたが15日、「総合的に見て極めて不適切な保育に当たる」と判断しました。



その上で、保育園の運営法人に対し改善を求める指導書を出しています。



児童福祉法では「子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」などは心理的虐待であると定められています。



また、こども家庭庁などのガイドラインでは「日常的にからかうなど子どもの心を傷つけることを繰り返し言うこと」や「ことばや態度による脅かし」は心理的虐待にあたるとされていますが、今回、福岡市は保育士の言動は「虐待」には該当しないと判断しました。

被害を訴える保護者は「（市に）不適切な保育だと認められたことは一歩前進だが、園や関わった保育士への不信感や、子どもを預ける不安は変わらない」と話します。



一方、保育園側は指導書が出されたことについて「真摯（しんし）に受け止め、改善に向けた取り組みを進めていく」としています。



園側は、1月15日をメドに、具体的な改善計画を市に提出するとしています。



