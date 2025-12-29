今週の主な予定　FOMC議事録と日銀主な意見　中国PMI　バフェット氏バークシャーCEO退任

・FOMC議事録　予想通り利下げ、パウエル議長タカ派化せずドル売り継続
・日銀12月主な意見　予想通り利上げも植田総裁慎重姿勢でむしろ円売り
・ウォーレン・バフェット氏がバークシャーCEO退任、アベル副会長がCEOに昇格
・来年イスラエル・イラン再衝突の恐れ、ネタニヤフ首相がトランプ氏に説明へ

29日（月）
日銀主な意見（12月18日-19日開催分）
米週間原油在庫統計
トランプ米大統領とイスラエルのネタニヤフ首相、会談予定

30日（火）
日本証券取引所大納会
米シカゴ購買部協会景気指数（12月）
米FOMC議事録（12月9日-10日開催分）
独市場は休場、英仏市場は短縮取引

31日（水）
大晦日で東京市場は休場
中国製造業PMI・非製造業PMI（12月）
中国RatingDog製造業PMI（12月）
米週間石油在庫統計
米新規失業保険申請件数（27日終了週）
マクロン仏大統領、演説
独市場は休場、英欧市場は短縮取引
米債券市場は短縮取引
米医療保険制度改革法（ACA）「オバマケア」補助金の期限切れ

1月1日（木）
元旦でほぼすべての国が休場
ゾーラン・マムダニ氏がNY市長に就任
ウォーレン・バフェット氏がバークシャー・ハサウェイのCEO退任
キプロスが2025年上期のEU議長国に就任
ブルガリアがユーロ圏に加盟、単一通貨ユーロ採用へ

2日（金）
東京市場と中国市場は休場
ドイツ製造業PMI確報値（12月）
ユーロ圏製造業PMI確報値（12月）
英製造業PMI確報値（12月）
米製造業PMI確報値（12月）

3日（土）
ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、世界経済と金融政策について講演（質疑応答あり）

4日（日）

※予定は変更することがあります