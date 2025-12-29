今週の主な予定 FOMC議事録と日銀主な意見 中国PMI バフェット氏バークシャーCEO退任 今週の主な予定 FOMC議事録と日銀主な意見 中国PMI バフェット氏バークシャーCEO退任

リンクをコピーする みんなの感想は？

今週の主な予定 FOMC議事録と日銀主な意見 中国PMI バフェット氏バークシャーCEO退任



・FOMC議事録 予想通り利下げ、パウエル議長タカ派化せずドル売り継続

・日銀12月主な意見 予想通り利上げも植田総裁慎重姿勢でむしろ円売り

・ウォーレン・バフェット氏がバークシャーCEO退任、アベル副会長がCEOに昇格

・来年イスラエル・イラン再衝突の恐れ、ネタニヤフ首相がトランプ氏に説明へ



29日（月）

日銀主な意見（12月18日-19日開催分）

米週間原油在庫統計

トランプ米大統領とイスラエルのネタニヤフ首相、会談予定



30日（火）

日本証券取引所大納会

米シカゴ購買部協会景気指数（12月）

米FOMC議事録（12月9日-10日開催分）

独市場は休場、英仏市場は短縮取引



31日（水）

大晦日で東京市場は休場

中国製造業PMI・非製造業PMI（12月）

中国RatingDog製造業PMI（12月）

米週間石油在庫統計

米新規失業保険申請件数（27日終了週）

マクロン仏大統領、演説

独市場は休場、英欧市場は短縮取引

米債券市場は短縮取引

米医療保険制度改革法（ACA）「オバマケア」補助金の期限切れ



1月1日（木）

元旦でほぼすべての国が休場

ゾーラン・マムダニ氏がNY市長に就任

ウォーレン・バフェット氏がバークシャー・ハサウェイのCEO退任

キプロスが2025年上期のEU議長国に就任

ブルガリアがユーロ圏に加盟、単一通貨ユーロ採用へ



2日（金）

東京市場と中国市場は休場

ドイツ製造業PMI確報値（12月）

ユーロ圏製造業PMI確報値（12月）

英製造業PMI確報値（12月）

米製造業PMI確報値（12月）



3日（土）

ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、世界経済と金融政策について講演（質疑応答あり）



4日（日）



※予定は変更することがあります

外部サイト