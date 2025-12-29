吉本興業所属の男性芸人が、43歳にして初めて“推し活”をしていることを告白！ 彼の推しは、『第76回NHK紅白歌合戦』への出場が決まっている7人組ガールズグループHANAだ。オーディションからハマっていたという男性芸人は、人気急上昇中のHANAに対して、複雑な思いを抱えているらしく……!?

【TVer】まさかの大転倒で負傷!? バスタオル1枚の姿で悶え苦しむ万博盆踊り芸人、大阪府河内長野市“ジブリ旅館”の名湯へ……！

「推し活を43歳にして初めてしている」と切り出したのは、お笑いコンビすゑひろがりずの三島達矢。三島が「今す～ごい推している」のは、『NHK紅白歌合戦』への初出場が決まったことで話題のHANAだ。

HANAといえば、オーディション番組『No No Girls（ノーノーガールズ）』から誕生した7人組ガールズグループ。同オーディションは、ラッパーでシンガーのちゃんみなと、ラッパーで音楽プロデューサーのSKY-HI（AAA日高光啓）が代表取締役CEOを務める音楽プロダクションBMSGがタッグを組み、実施されたことでお馴染みだ。

どうやら三島は、『No No Girls』からハマったらしい。「ルックスとか年齢とか体重とか一切関係なく、歌とパフォーマンスがあれば（＝優れていれば）合格できますみたいなオーディションだったじゃないですか。そこも自分にグサグサ刺さりまして」と、三島は共演者たちに熱弁した。

海原ともこが、「（HANA）かっこいいよね～！」と同意すると、三島は「でも最近思いません？ ちょっと垢抜けだしてきたなっていう。それがめっちゃ悲しいんですよ」とポツリ。悲しい理由は、「（自分の）手元から離れていっている感じがする」からだそうだ。

さみしげな表情で語る三島は、共演者たちから「元々ちゃんみなさんの手元にはあったけど、三島さんのとこにはないでしょ！」「お前の手元には一回もいっていない！」などとツッコまれまくり。「痛いファンかもしれないです」と呟いた三島は、「そやで！」「目ぇ覚ませてよかった！」などと、共演者たちに再び笑われた。

そんな三島にともこは、「すゑひろがりずのファンの人だって、『（昔は）アロハ着ていたのに（今は）キレイな着物着て、染まっていったな』って」とニヤリ。この発言に三島と相方の南條庄助は声をそろえて、「アロハ時代のファン、ゼロです！」とツッコんだ。「よく知っていますね！」「誰もガッカリしていない！」と続けて、スタジオの笑いを誘った。





なお、三島の推し活事情は、海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）12月25日放送回で明らかになった。同放送回では、藤崎マーケットが大阪市内から100歩で行ける河内長野の名湯に苦労して浸かったほか、ザ・プラン9の稽古場がプロのDIYテクニックで快適空間に生まれ変わった。

【TVer】52歳とは思えない、華麗なコサックダンスを披露するほどメンバー大感動！ ザ・プラン9の殺風景だった稽古場がプロのDIYテクニックで劇的チェンジ