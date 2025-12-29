明日12月30日深夜24時40分より、『DAN! DAN! EBiDAN!』の年末忘年会1時間スペシャル（テレビ東京）が放送。超特急、ICEx、Lienelが出演する。

（関連：M!LK、超特急、ONE N' ONLY……2025年はEBiDANが大活躍 チャンスをモノにしてきた各グループの進化）

本番組は、EBiDANメンバーの個性が光る企画を実施し、“メンバーがDAN！DAN！と成長、その魅力がDAN！DAN！世の中に広がっていく！”をコンセプトにしたバラエティ番組。今回のスペシャル放送では『紅白エビ合戦！』と題して、超特急（紅エビ軍）とICEx＆Lienel（白エビ軍）の対決企画をオンエア。先輩の意地とプライド、遠慮なしに向かっていく後輩チームがバトルを繰り広げる。

『紅白早覚えダンスバトル！』『叩いて被ってじゃんけんぽん』『紅白ダンエビリレー』など体を張った企画では、ダンスが得意なメンバーのさすがのパフォーマンスや、超特急 リョウガとLienel 高岡ミロの仲良し先輩後輩同士の本気対決も。EBiDANの楽曲にちなんだミッションを突破しながら、二人三脚リレーのタイムを競う『紅白ダンエビリレー』では、リレー走者たちがバラエティ100点のリアクションを連発し、スタジオが爆笑の渦に包まれる。

また、『年末ネタ大掃除』と題して、今年中に披露したい初出しピソードや特技を発表。ICEx 山本龍人がまさかの“芸”を披露したり、超特急ユーキの特技で全員がズッコケたりするなか、超特急のあるメンバーの意外なエピソードも披露される。

さらに、対決を盛り上げる超特急＆ICEx＆LienelのメンバーによるEBiDAN特別カラオケも開催。普段は歌わないメンバーの貴重な歌声が聴ける可能性もあるとのことだ。

なお、番組公式SNSではオフショットや特別コンテンツを公開。EBiDANメンバーの自撮り写真や収録の裏側など、ここでしか見られない限定写真／動画が投稿されている。

＜出演者コメント＞■カイ（超特急）

超特急とICEx・Lienelの３組だけで絡むことがなかなか無いので、今回のこのスペシャルでは、この３組の化学反応を楽しんでもらえると嬉しいです！グループの垣根を越えたメンバー同士の関係値も色々と垣間見えるので、対決もトークも楽しめる内容になっていると思います！超特急としてはグループで番組に出るのは久しぶりなところもあるので、この1年また経験値を積んで成長した姿を見て頂きたいです！

■志賀李玖（ICEx）

最近はICExとLienelで番組をやらせていただいているんですが、今回は超特急さんが来てくれました！久しぶりに超特急さんを目の前にして収録するのは緊張したんですが、バチバチに盛り上げているので、皆さんぜひ楽しみにしていてください！

■芳賀柊斗（Lienel）

1番先輩である超特急さんと末っ子グループのICExとLienelの対決を楽しみにしていてください！下剋上があるかもしれないですし、圧勝しているかもしれないし、なかなかない絡みもあるので、ぜひ見ていただけたらなと思います。2025年最後になりますが、ダンエビは先輩方だけでなくICExやLienelのことを考えて企画してくださっていて、成長させていただきながら、すごく楽しく番組をやらせていただいています。今回の1時間SPも皆さんに見ていただけると嬉しいです！

（文=リアルサウンド編集部）