近年、大きく変化している就活のスケジュール。その背景には、インターンシップ直結採用や通年採用など採用ルートの多様化がある。「いつ、何を始めたらいいか分からない」という人のため、就活の流れを分かりやすく解説する。（取材・文／古井一匡）

実際とは異なる

「広報解禁」「選考開始」のタイミング

採用活動の公式ルールでは、広報解禁は3年生の3月1日、選考開始は4年生の6月1日が基本である。

ここでまず注意しておくべきは「広報解禁」「選考開始」の意味。実際のところは「広報解禁」が「本エントリーの開始」であり、「選考開始」は「内定（内々定）出し開始」のことだ。

さらに、外資系や中小、ベンチャーは従来から独自の採用スケジュールで動いている。最近は国内大手でもなし崩し的（流動的）になっているのが実態だ（図表参照）。

とはいえ、新卒一括採用の基本的な流れそのものは変わらない。6つのステップを見ていく。

