Ý¯°ææÆ¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤ò»ý¤ÄÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤Ë¡Ö¼Âºß¤·¤¿¤Î¡©¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥¸¥§¥·ー¡ÊSixTONES¡Ë¤é¤¬¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê

Ý¯°ææÆ¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¾®Æ½±ÑÆó¡¢µÈÂ¼¿ò¤¬¡¢12·î30Æü14»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØSHOW¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë Âç¿Í¤Î¼Ò²ñ²Ê¸«³ØSP¡Ù¤Ë¤Æ¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤æ¤«¤ê¤Î»û±¡¡¦Ë¡Î´»û¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡£
¢£ÁÛÁüËÄ¤é¤àË¡Î´»û¤ÈÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤ò½ä¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êー
Á°²ó¤Î°ËÀª¿ÀµÜ°ÊÍè9¥õ·î¤Ö¤ê¤ËÂ·¤Ã¤¿Ý¯°æ¡¢±©Ä»¡¢¾®Æ½¡¢µÈÂ¼¡£¤Þ¤º¤ÏË¡Î´»û¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢ÆàÎÉ¸ø±à¤Ç¡¢ÆàÎÉ¤È±ï¤Î¿¼¤¤¡È¼¯¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊÙ¶¯¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¸¦µæ°÷¡¦¾®ÅèÀèÀ¸¡£Ìó1,500Æ¬¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆàÎÉ¸ø±à¤Î¼¯¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌîÀ¸¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼ÆàÎÉ¤Ë¼¯¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡©¡¡¼¯¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤ÊÆÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆàÎÉ¸ø±à¤È¼¯¤ÎÈëÌ©¤Ë¡¢Ý¯°æ¤â¡Ö¤¿¤·¤«¡Ê¼¯¡Ë¤Ë¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
¥¦¥©ー¥à¥¢¥Ã¥×¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤¶Ë¡Î´»û¤Ø¡£607Ç¯¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Ë¡Î´»û¤Ï¡¢ÆüËÜ½ñµª¤Ë¤è¤ì¤Ð670Ç¯¤Ë²ÐºÒ¤ÇÁ´¾Æ¤·¡¢¤Î¤Á¤ËºÆ·ú¡£¸½Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡£
¤½¤Î»²Æ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤â¤½¤âË¡Î´»û¤ò·ú¤Æ¤¿À»ÆÁÂÀ»Ò¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤ò³Ø¤Ö°ì¹Ô¡£·ûË¡½½¼·¾ò¤ä´§°Ì½½Æó³¬¤ÎÀ©Äê¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¯Ëµ¤é¡¢¡Ö°ìÅÙ¤Ë10¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤Ê¬¤±¤¿¡×¡ÖÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉÙ»Î»³¤ò¶î¤±ÅÐ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤ò»ý¤ÄÀ»ÆÁÂÀ»Ò¡£ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÀ»¿Í¤È¤·¤Æ¤¢¤¬¤á¤é¤ì¡¢½éÂå1Ëü±ß»¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²áµî7²ó¤â¤ª»¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤Æ¡¢Ý¯°æ¤â¡Ö¼Âºß¤·¤¿¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë¡£Ý¯°æ¤ÎÍ½´¶¤É¤ª¤ê¡¢¼Â¤Ï¶áÇ¯¡¢¡ÖÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤Ï¼Âºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Àâ¡×¤¬Éâ¾å¡£¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¸°¤Ï¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤ÎÂ¸ºß¤òµ¤·¤¿ÆüËÜ½ñµª¤Ë¤¢¤Ã¤¿!?¡¡ÈôÄ»»þÂå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÁÉ²æ»á¤ÈÊªÉô»á¤ÎÁè¤¤¡¢Æ£¸¶³ùÂ¤ÎÂæÆ¬¡Ä¡£Îò»Ë¹¥¤¤ÊµÈÂ¼¤â¡ÖÉÝ¤§¡Ä¡×¤È¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¯À»ÆÁÂÀ»Ò¤ÈË¡Î´»û¤ò½ä¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡Ä¡©
¢£Ý¯°ææÆ¤¬Ë¡Î´»û½éÀøÆþ¡Ö»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿´¶¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¡×
°ì¹Ô¤Ï¤¤¤è¤¤¤èË¡Î´»û¤Î¥á¥¤¥ó¥²ー¥È¡ÖÀ¾±¡²ÀÍõ ÃæÌç¡×¤Ø¡£¥¤¥ó¥É¤ä¥®¥ê¥·¥ã¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ÎÊ¸²½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÃæÌç¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈôÄ»»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¡£ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹ñÊõ¡£¤½¤Î°µ´¬¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ë¡¢Ý¯°æ¤â¡Ö»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿´¶¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï1,300Ç¯Á°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤½¤Î·úÃÛµ»½Ñ¡£½Å°µ´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¥«¥é¥¯¥ê¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿²óÏ¤ä¡¢ÈôÄ»»þÂå¤«¤é1,300Ç¯´Ö¤âµà¤Á¤Ê¤¤Ãì¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¾±¡²ÀÍõ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î¸Þ½ÅÅã¤Ï¡¢¼Â¤ÏÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤!?¡¡¸½Âå¤Ë¤â±þÍÑ¤µ¤ì¤¿ÈôÄ»»þÂå¤Î·úÃÛµ»½Ñ¤Ë°ìÆ±¶ÃÃ²¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£¤¢¤ëË¡Î´»û¤ÏËÜÅö¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Õ¸«¤òÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¿¡ÈË¡Î´»ûºÆ·úÈóºÆ·úÏÀÁè¡É¤ò³Ø¤ÖÝ¯°æ¤¿¤Á¡£¤¹¤ë¤ÈÁÛÁüÎÏË¤«¤ÊµÈÂ¼¤¬¡¢¤¢¤ë²¾Àâ¤ò¾§¤¨»Ï¤á¡Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¶âÆ²¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¹ñÊõ¡¦¼á²à»°ÂºÁü¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¤È¡¢µÈÂ¼¤ÎÌÑÁÛ¤¬¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡£Ë¡Î´»û¤ÏºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¿ô¡¹¤ÎÆæ¤ò»Ä¤¹À¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊË¡Î´»û¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ë¡¢Ý¯°æ¤¿¤Á¤âÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤ßÆ¬¤¬Âçº®Íð!?
¤µ¤é¤Ë¡¢±©Ä»¡õµÈÂ¼¤Î¡ÈÄ¾Àþ¥Ö¥é¥¶ー¥º¡É¤¬º£²ó¤âÀä¹¥Ä´¡£Ë¡Î´»û¤¬Î©¤ÄÄ¾Àþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ä¡¢ºâÀ¯Æñ¤ÎË¡Î´»û¤òµß¤Ã¤¿°Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ö¤Ç¤¿¤è¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¡£¾®Æ½¤È¥½¥Ã¥¯¥êÇÐ¿Í¤Î»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½!?
¸åÈ¾¤Ï¡¢ÆàÎÉÌ¾Êª¡Ö³Á¤ÎÍÕ¤º¤·¡×¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¹ñÊõµé¤ÎÊ©Áü¤¿¤Á¤È¤´ÂÐÌÌ¡£À»ÆÁÂÀ»ÒÁü¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£±Æ!?¡¡¤½¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¥¹ー¥Ñー¥â¥Ç¥ëÊÂ¤ß¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤ÄÆæ¤ÎµðÂçÊ©Áü¤ä¡¢¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤ä¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤ÈÊÂ¤Ö°ÎÂç¤ÊÊ©ÍÍ¤â¡£
ºÇ¸å¤ÏË¡Î´»û¡ÖÅì±¡²ÀÍõ Ì´ÅÂ¡×¤Ç¡¢º£¤·¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤ÈëÊ©¤òÇÒ¤â¤¦¤È¤¹¤ë°ì¹Ô¤Ë¡¢»×¤ï¤ÌÈá·à¤¬¡Ä¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬¡ÖÀ»ÆÁÂÀ»Ò¥¯¥¤¥º¡×¤ä¡ÖÊ©Áü¥¯¥¤¥º¡×¤ÇÂÐ·è¡£¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤«¤éÀ®ÅÄÎ¿¤È²¬»³Å·²»¡¢¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù¤«¤é¥¸¥§¥·ー¡ÊSixTONES¡Ë¤ÈÃÎ±Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¡¢¹ÓÀî¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë¤¬¡¢ÆàÎÉ¤Î¤ªÅÚ»º¤ò·ü¤±¤¿¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
12/30¡Ê²Ð¡Ë14:00～16:00
