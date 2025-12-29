超特急 VS ICEx&Lienel の紅白エビ合戦勃発！『DAN! DAN! EBiDAN!』年末忘年会１時間SP放映決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

EBiDANの冠バラエティ番組『DAN! DAN! EBiDAN!』年末忘年会１時間SPの放送が決定。超特急、ICEx、Lienelが様々なバラエティ企画で激突する。

■バラエティゲームの数々で先輩VS後輩のバトル勃発!

EBiDANメンバーの個性が光る企画を実施し、メンバーがDAN！DAN！と成長、その魅力がDAN！DAN！世の中に広がっていく！をコンセプトにしたバラエティ番組『DAN! DAN! EBiDAN!』。12月30日の深夜24時40分より、番組初となる年末忘年会１時間スペシャルの放送が決定した。

今回のスペシャル放送では「紅白エビ合戦！」と題して、超特急（紅エビ軍） VS ICEx＆Lienel（白エビ軍）が対決。先輩の意地とプライド、遠慮なしに向かっていく後輩チームがぶつかりあい、バチバチなバトルが繰り広げられる。

「紅白早覚えダンスバトル！」「叩いて被ってじゃんけんぽん」「紅白ダンエビリレー」など体を張った企画では、ダンス得意メンバーのさすがのパフォーマンスや、超特急リョウガvsLienel高岡ミロの仲良し先輩後輩同士の本気対決などに注目。

EBiDANの楽曲にちなんだミッションを突破しながら、二人三脚リレーのタイムを競う「紅白ダンエビリレー」では、リレー走者たちがバラエティー100点のリアクションを連発し、スタジオが爆笑の渦に包まれる一幕も。

また、「年末ネタ大掃除」と題して、今年中に披露したい初出しピソードや特技を発表。ICEx山本龍人がまさかの”芸”を披露したり、超特急ユーキの特技で全員がズッコケたり、超特急のあるメンバーの意外なエピソードも披露される。

さらに対決を盛り上げる超特急＆ICEx＆LienelのメンバーによるEBiDAN特別カラオケも開催されるなど、ファンにはたまらない企画が盛りだくさんとなっている。

■カイ（超特急） コメント

超特急とICEx・Lienelの３組だけで絡むことがなかなか無いので、今回のこのスペシャルでは、この３組の化学反応を楽しんでもらえると嬉しいです！グループの垣根を越えたメンバー同士の関係値も色々と垣間見えるので、対決もトークも楽しめる内容になっていると思います！

超特急としてはグループで番組に出るのは久しぶりなところもあるので、この1年また経験値を積んで成長した姿を見て頂きたいです！

■志賀李玖（ICEx） コメント

最近はICExとLienelで番組をやらせていただいているんですが、今回は超特急さんが来てくれました！久しぶりに超特急さんを目の前にして収録するのは緊張したんですが、バチバチに盛り上げているので、皆さんぜひ楽しみにしていてください！

■芳賀柊斗（Lienel） コメント

1番先輩である超特急さんと末っ子グループの ICEx と Lienel の対決を楽しみにしていてください！下剋上があるかもしれないですし、圧勝しているかもしれないし、なかなかない絡みもあるので、ぜひ見ていただけたらなと思います。

2025年最後になりますが、ダンエビは先輩方だけでなくICExやLienel のことを考えて企画してくださっていて、成長させていただきながら、すごく楽しく番組をやらせていただいています。今回の1時間 SPも皆さんに見ていただけると嬉しいです！

■番組情報

テレビ東京『DAN! DAN! EBiDAN!』

12/30（火）深夜24:40～25:40

■【画像】番組の様子

(C)テレビ東京

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/dandanebidan/