「早退？体調管理も仕事だろ」パワハラかと思いきや…。給与明細にある「手当」の正体に驚愕【作者に聞く】
子どもが発熱し、保育園に迎えに行かなければならなくなった母親。申し訳ない気持ちで上司に早退を申し出ると、思いも寄らない反応が返ってきた。伊東さん(@ito_44_3)が描く漫画「子どもの体調管理も仕事のうち」は、クリーンを超えたホワイトな企業体質を描き、大きな反響を呼んでいる。
■「仕事のうち」だから手当がつくという発想
子どもの発熱で退勤を伝えた母親に対し、上司は「ったく、子どもの体調管理も仕事のうちだろ？」と叱責する。母親が罪悪感に駆られていると、上司は続けて「子どもの体調管理手当の分はがんばれよ」と彼女を励ました。
実はこの会社、給与に「体調管理手当」が含まれていたのだ。本作のポイントについて伊東さんは、「こんなホワイト企業ないよね、という意味では、結局世の中のブラック企業風刺に繋がっているのかなと思います」と話す。
「体調管理も仕事のうち」と言うからには、それを業務として給与に計上すべきであるという考えだ。もし体調管理を怠って発熱し、早退した場合は、その手当から差し引かれる仕組みだという。子どもの体調管理で5万円が給付されるのであれば、親も前向きに管理に取り組めるのではないか。この発想の原点について伊東さんは、「育児は、金銭などわかりやすい報酬が発生しない労働なので大変そうだなぁ、という感覚からです」と語った。
こんな上司や会社があればいいのに、という願いを描いた本作には「びっくりするほどクリーンでホワイト！」と喜びの声が寄せられている。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
