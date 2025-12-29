長崎の2025年を振り返る、テーマは「事故や災害」です。

今年も事故や自然災害を目の当たりにし、新たな教訓を得た1年でもありました。

【NIB news every. 2025年12月19日放送より】

▼佐世保市中心部「長さ約30メートルの橋げた落下」

2月、佐世保市三浦町の県道。

道路をふさいでいたのは、長さ約30メートル、重さ140トンほどの橋げたです。

（付近住民）

「ガシャーンと金属音だった。交通事故にしては大きな音だと思った」

西九州自動車道の4車線化に伴う工事現場で、橋げたを載せた台車が横転したことによる事故でした。

▼長崎市「客を乗せたタクシーに追突し逃走」

乗客4人を乗せ、浦上方面からJR長崎駅方面に走行中のタクシー。

ドライブレコーダーに映っていたのは、突然 車内を襲った衝撃と、1台の車が走り去る様子。

車に追突してケガをさせ、そのまま逃走したとして、長崎市の男が危険運転致傷などの罪で有罪判決を受けました。

▼壱岐市沖合「ドクターヘリ転覆 3人死亡」

対馬空港から福岡市の病院に向かっていた医療搬送用のヘリが、壱岐市の沖合で転覆しました。

ヘリに乗っていた6人のうち、患者、付き添いの家族、医師の3人が死亡しました。

事故を受けて県は、点検のために同じ機種のドクターヘリの運航を休止。

その後 再開したものの、8月以降は運航委託先の人手不足を理由に、断続的な運航休止が生じています。

休止期間中は県の防災ヘリなどで対応しましたが、離島医療などの厳しい現状が浮き彫りになった出来事でした。

▼長崎市女神大橋「トレーラー欄干突き破り運転手死亡」

（記者）

「トレーラーが欄干を突き破り、運転席は大きく橋から飛び出しています」

9月13日未明、長崎市の女神大橋で 大型トレーラーが普通乗用車に追突。

トレーラーを運転していた50歳の男性は、約65メートル下の海に転落したとみられ、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。

トレーラーが追突した普通乗用車は、事故の前、駐停車禁止の車線に停止していて、無灯火だったことがわかっています。

▼五島市「大規模な山火事発生 原因は…」

五島市松山町で発生した、大規模な山火事。

一時、17世帯38人が避難しました。

（避難者）

「おさまる気配がなかった。火が上がっているのが見えたので、危険を感じて避難してきた。こんなことになるとは思ってもなかった」

県や五島市消防本部によりますと、約6万平方メートルを焼き、発生から3日経って鎮火しました。

伐採した木を燃やした飛び火が原因とみられています。

▼県内各地「4月なのに、季節外れの…」

4月14日、空から降ってきたのは、雨ではなく…

季節外れの “ひょう” や “あられ”。

九州北部上空に流れ込んだ、寒気の影響でした。

▼県南部「線状降水帯が3回発生 非常に激しい雨」

（防災無線）

「長崎市内全域に避難指示を発令しました」

側溝から勢いよくあふれ出す水。

五島では稲光。県内各地で落雷も…。

8月11日 気象台は、未明から午前にかけて南部で発達した積乱雲が連なる「線状降水帯」が、3回発生したと発表しました。

雲仙市で土砂崩れが起こり、車両が立ち往生。

長崎市では、市道が冠水しました。

この日の2日前に80回目の「原爆の日」を迎え、多くの人が訪れていた長崎原爆資料館にも影響が出ました。

（担当者）

「本日13時で休館になりました」

雨漏りのため、臨時休館に。

（名古屋から）

「雨漏りしているという感じだったが、時間が経つにつれて水浸しになった」

▼南島原市「平年1か月分の降水量超える大雨で道路陥没」

線状降水帯は、9月にも発生。

（小林勇大アナウンサー）

「南島原市西有家町では、道路が大きく陥没。ガードレールは根元から落ちています」

南島原市では、9月の平年1か月分の降水量を超える281ミリの雨が降りました。

▼西日本各地「夜空に現れた青白い光の正体は？」

8月19日午後11時8分頃。長崎市の空に現れたのは…

（映像提供者）

「えっ！何あれ？」

こちらに向かってくるような “青白い光”。

ドライブレコーダーがとらえた映像です。

大村市から長崎市へと向かう高速道路で撮影されたものや、福岡県で撮影された映像にも、“青白い光” が映っていました。

その正体は…。

（長崎市科学館 島田 博志さん）

「とても明るくて “火球” に間違いない。宇宙の中をいろいろなものが飛び回っている。それがたまたま、地球の大気へ飛び込んでくると(映像のように)光って見える」

▼諫早市 雲仙市「震度4 県南西部を震源とする地震発生」

7月25日。

長崎県南西部を震源とする地震が発生し、諫早市と雲仙市で「震度4」を観測しました。

県内で震度4を観測したのは、2017年以来のことでした。

今年も日本中で相次いだ “地震”。

政府は3月、新たに「南海トラフ巨大地震」の被害想定を公表。

県内では、最大500人の死者が出ると推計されています。

7月には “南海トラフ地震” が発生した場合、著しい地震災害が生じるおそれがある「防災対策推進地域」に、県内では8つの市と町が追加されました。

【長崎市、佐世保市、諫早市、平戸市、五島市、西海市、雲仙市、新上五島町】

（長崎大学 高橋 和雄名誉教授）

「南海トラフ巨大地震についても今度、被害想定が見直された。

長崎県は、かなり浸水や家屋の被害が起きるようになっていて、決して他人事ではない」

新しい年は「大雨」や「台風」などに加えて「地震」への備えも、本格化させていく必要があります。