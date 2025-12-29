長崎この1年「災害」未来への教訓は… “諫早など震度4” “五島山火事” “橋で死亡事故”《長崎》
長崎の2025年を振り返る、テーマは「事故や災害」です。
今年も事故や自然災害を目の当たりにし、新たな教訓を得た1年でもありました。
【NIB news every. 2025年12月19日放送より】
▼佐世保市中心部「長さ約30メートルの橋げた落下」
2月、佐世保市三浦町の県道。
道路をふさいでいたのは、長さ約30メートル、重さ140トンほどの橋げたです。
（付近住民）
「ガシャーンと金属音だった。交通事故にしては大きな音だと思った」
西九州自動車道の4車線化に伴う工事現場で、橋げたを載せた台車が横転したことによる事故でした。
▼長崎市「客を乗せたタクシーに追突し逃走」
乗客4人を乗せ、浦上方面からJR長崎駅方面に走行中のタクシー。
ドライブレコーダーに映っていたのは、突然 車内を襲った衝撃と、1台の車が走り去る様子。
車に追突してケガをさせ、そのまま逃走したとして、長崎市の男が危険運転致傷などの罪で有罪判決を受けました。
▼壱岐市沖合「ドクターヘリ転覆 3人死亡」
対馬空港から福岡市の病院に向かっていた医療搬送用のヘリが、壱岐市の沖合で転覆しました。
ヘリに乗っていた6人のうち、患者、付き添いの家族、医師の3人が死亡しました。
事故を受けて県は、点検のために同じ機種のドクターヘリの運航を休止。
その後 再開したものの、8月以降は運航委託先の人手不足を理由に、断続的な運航休止が生じています。
休止期間中は県の防災ヘリなどで対応しましたが、離島医療などの厳しい現状が浮き彫りになった出来事でした。
▼長崎市女神大橋「トレーラー欄干突き破り運転手死亡」
（記者）
「トレーラーが欄干を突き破り、運転席は大きく橋から飛び出しています」
9月13日未明、長崎市の女神大橋で 大型トレーラーが普通乗用車に追突。
トレーラーを運転していた50歳の男性は、約65メートル下の海に転落したとみられ、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。
トレーラーが追突した普通乗用車は、事故の前、駐停車禁止の車線に停止していて、無灯火だったことがわかっています。
▼五島市「大規模な山火事発生 原因は…」
五島市松山町で発生した、大規模な山火事。
一時、17世帯38人が避難しました。
（避難者）
「おさまる気配がなかった。火が上がっているのが見えたので、危険を感じて避難してきた。こんなことになるとは思ってもなかった」
県や五島市消防本部によりますと、約6万平方メートルを焼き、発生から3日経って鎮火しました。
伐採した木を燃やした飛び火が原因とみられています。
▼県内各地「4月なのに、季節外れの…」
4月14日、空から降ってきたのは、雨ではなく…
季節外れの “ひょう” や “あられ”。
九州北部上空に流れ込んだ、寒気の影響でした。
▼県南部「線状降水帯が3回発生 非常に激しい雨」
（防災無線）
「長崎市内全域に避難指示を発令しました」
側溝から勢いよくあふれ出す水。
五島では稲光。県内各地で落雷も…。
8月11日 気象台は、未明から午前にかけて南部で発達した積乱雲が連なる「線状降水帯」が、3回発生したと発表しました。
雲仙市で土砂崩れが起こり、車両が立ち往生。
長崎市では、市道が冠水しました。
この日の2日前に80回目の「原爆の日」を迎え、多くの人が訪れていた長崎原爆資料館にも影響が出ました。
（担当者）
「本日13時で休館になりました」
雨漏りのため、臨時休館に。
（名古屋から）
「雨漏りしているという感じだったが、時間が経つにつれて水浸しになった」
▼南島原市「平年1か月分の降水量超える大雨で道路陥没」
線状降水帯は、9月にも発生。
（小林勇大アナウンサー）
「南島原市西有家町では、道路が大きく陥没。ガードレールは根元から落ちています」
南島原市では、9月の平年1か月分の降水量を超える281ミリの雨が降りました。
▼西日本各地「夜空に現れた青白い光の正体は？」
8月19日午後11時8分頃。長崎市の空に現れたのは…
（映像提供者）
「えっ！何あれ？」
こちらに向かってくるような “青白い光”。
ドライブレコーダーがとらえた映像です。
大村市から長崎市へと向かう高速道路で撮影されたものや、福岡県で撮影された映像にも、“青白い光” が映っていました。
その正体は…。
（長崎市科学館 島田 博志さん）
「とても明るくて “火球” に間違いない。宇宙の中をいろいろなものが飛び回っている。それがたまたま、地球の大気へ飛び込んでくると(映像のように)光って見える」
▼諫早市 雲仙市「震度4 県南西部を震源とする地震発生」
7月25日。
長崎県南西部を震源とする地震が発生し、諫早市と雲仙市で「震度4」を観測しました。
県内で震度4を観測したのは、2017年以来のことでした。
今年も日本中で相次いだ “地震”。
政府は3月、新たに「南海トラフ巨大地震」の被害想定を公表。
県内では、最大500人の死者が出ると推計されています。
7月には “南海トラフ地震” が発生した場合、著しい地震災害が生じるおそれがある「防災対策推進地域」に、県内では8つの市と町が追加されました。
【長崎市、佐世保市、諫早市、平戸市、五島市、西海市、雲仙市、新上五島町】
（長崎大学 高橋 和雄名誉教授）
「南海トラフ巨大地震についても今度、被害想定が見直された。
長崎県は、かなり浸水や家屋の被害が起きるようになっていて、決して他人事ではない」
新しい年は「大雨」や「台風」などに加えて「地震」への備えも、本格化させていく必要があります。