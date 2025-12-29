◇バスケットボール ウインターカップ2025 決勝 東山(京都)-福岡大大濠(福岡)(29日、東京体育館)

高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」の男子準決勝に勝利した東山(京都)。29日には5年ぶりの進出となった決勝戦に挑みます。

準決勝の相手となったのは福岡第一(福岡)。この日は第1クオーターから東山が流れを引き寄せ、ダブルスコア以上のリードをつくります。第2クオーターでは福岡第一が反撃を見せ1点差まで迫られるも、東山も流れを渡さず。第4クオーターでは同点とされる場面もありましたが、東山は集中力を切らさず72-58で決勝進出を決めました。決勝の相手は前回覇者の福岡大大濠(福岡)となっています。

これまでもチームをけん引してきた佐藤凪選手は、準決勝でも25得点・10アシストをマーク。激しいマークを受けるも、得点に貢献します。苦しい展開もある中での勝利については「本当に絶対勝ちたいという気持ちを40分間、前面に出して勝ち切れたので、本当に素晴らしいゲームだったと思います」と振り返りました。

そんな佐藤選手の出場時間は39分14秒。交代となり下がると、肩を大きく息をする姿も見せました。それでも試合後には「痛いところばかりで、プレーしていてもすごいしんどいんですが、この仲間たちとプレーするバスケットというのが、僕はすごく楽しくて仕方ないので。あと1試合しかできないので、あと40分、自分のすべてを出し切りたいなと思います」とコメント。決勝に向けても「もうワクワクしかなくて。本当早く試合をしたいというくらい楽しみなので、思う存分楽しんで必ず優勝したいなと思います」と意気込みました。