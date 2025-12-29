◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(28日、京王アリーナTOKYO)

大会4日目の28日に女子シングルスの準々決勝が行われ、山口茜選手(再春館製薬所)ら4強がそろいました。

8月の世界選手権で自身3度目の優勝を飾った山口選手は、同チーム所属の明地陽菜選手(再春館製薬所)と対戦。いずれのゲームも接戦となりますが、山口選手が2―0(21―19、21―19)で3大会ぶり優勝へ準決勝進出を決めました。

昨年優勝の宮崎友花選手(ACT SAIKYO)は準々決勝で古川佳奈選手(岐阜Bluvic)に2―0(21―13、21―16)でストレート勝ち。年間ポイント上位8人のみが出場できる「ワールドツアーファイナルズ」に山口選手とともに出場した実力者が、順当にベスト4入りを果たしています。

また水津愛美選手(ACT SAIKYO)は郡司莉子選手(再春館製薬所)に2-1(21-16、12-21、21-8)で勝利。2016年のリオオリンピック銅メダリストで過去3連覇なども記録した奥原希望選手(東京都バドミントン協会)は、仁平菜月選手(ヨネックス)を2-0(21-10、21-16)で下しました。

29日の準決勝は山口選手と水津選手、宮崎選手と奥原選手が対戦する予定です。