¡¡Íèµ¨¤ÏJ2¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÎMFÄ¹Ã«Àî¸µ´õ¡Ê27¡Ë¤¬¡¢J1¤Ë¾º³Ê¤¹¤ëÄ¹ºê¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï6·î²¼½Ü¤Ë¼ù¿¹Âç²ð´ÆÆÄ¤«¤éÆþ¹¾Å°´ÆÆÄ¤Ø¤Î¸òÂå·à¤â¤¢¤ë¤Ê¤É°Å¤¤ÏÃÂê¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¸É·³Ê³Æ®¡£Âè9Àá¤Î¿À¸ÍÀï¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤òº£µ¨½é¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤È¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤¬¼çÀï¾ì¤Ê¤¬¤é»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤ä±¿Æ°ÎÌ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤¿¡£·ë¶É¡¢¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤ÎÁ´38»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î7ÆÀÅÀ¡£4¾¡12Ê¬¤±22ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢J1½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢»î¹çÅÓÃæ¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤¯¡¢1¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÀ®²Ì¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¹â¤¤¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÎÏ¤ä¶¯ÅÙ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤³¤¦¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤âÈ¯¤·¤Æ¤¤¿¥¨¡¼¥¹¡£Áá´ü¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆJ2¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡û¡Ä¥¯¥é¥Ö¤Ï±ºÏÂ¤ÎDFÆ£¸¶Í¥Âç¡Ê23¡Ë¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¤Ç±ºÏÂ¡¢ÁêÌÏ¸¶¡¢Ä®ÅÄ¡¢ÂçÊ¬¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢º£µ¨¤Ï±ºÏÂ¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬1Æü¤Ç¤âÁá¤¯ÈÄ¤ËÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯Àï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢GKµÈËþÂç²ð¡Ê32¡Ë¡¢MFÂçÃÝÍ¥¿´¡Ê20¡Ë¤Î2Áª¼ê¤ÈÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£