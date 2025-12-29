◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)

3735校の頂点を目指す全国高校サッカー選手権は、28日の開幕戦で徳島市立(徳島)が早稲田実業(東京B)に4-1で勝利。29日には1回戦15試合が行われます。

徳島市立は前半36分に芳田翠選手が先制点をあげると、後半は大量3得点。終盤、早稲田実に1点を返されたものの、4ゴールをあげる快勝で2回戦進出を決めました。

29日は1回戦の残り15試合が開催。2大会前の優勝校・青森山田(青森)は、初芝橋本(和歌山)との初戦に登場します。

2度の優勝経験を誇る山梨学院(山梨)は、第91回大会準優勝の京都橘(京都)と激突。夏のインターハイ準優勝・大津(熊本)は、北海(北海道)との初戦に臨みます。

▽1回戦徳島市立(徳島) 4-1 早稲田実業(東京B)尚志(福島)-高松商(香川)山梨学院(山梨)-京都橘(京都)福井商(福井)-高川学園(山口)帝京長岡(新潟)-大社(島根)専大北上(岩手)-広島皆実(広島)上田西(長野)-水口(滋賀)聖和学園(宮城)-那覇西(沖縄)帝京大可児(岐阜)-興國(大阪)浜松開誠館(静岡)-九州文化学園(長崎)金沢学院大附(石川)-日章学園(宮崎)鹿島学園(茨城)-新田(愛媛)青森山田(青森)-初芝橋本(和歌山)北海(北海道)-大津(熊本)矢板中央(栃木)-奈良育英(奈良)山形明正(山形)-大分鶴崎(大分)