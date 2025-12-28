Hawk-Eyeの水中カメラで撮影された水泳選手たちの様子 Photo: かみやまたくみ

見えなかったものが見えると、安心できるってなるほど。

2025年7月に開催された世界水泳では、ソニーのグループ会社のひとつ「Hawk-Eye Innovations」の技術を用いた審判判定支援システム（通称ビデオリプレイ、水中VAR──Video Assistant Refereeとも呼ばれていました）が活躍していました。

取材することができたのですが、この技術・システムで実現されているものがとてもよかったんです。最近、イマイチ信頼できない生成AI技術とばかり向き合っていたのがかなり影響していたと思いますが、技術って信頼して、安心して使えるのがやっぱいいよな、と…。

Hawk-Eyeを紹介してくれたOliver氏。審判はこのモニターで競技中にルール違反がないかを確認する Photo: かみやまたくみ

今回取材したHawk-Eyeのビデオリプレイは、サッカーのVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）やラグビーのTMO（テレビジョン・マッチ・オフィシャル）などでも採用されている審判判定支援システムです。プールの底に設置した50台の水中カメラと水上に設置した8台のカメラで、競泳種目の全レーンを余すところなく映し出します。水中の各カメラは2レーンずつをカバーし、ターン、壁へのタッチ、15メートル地点など審判の判定が揺れやすいポイントを重点的に押さえます。

「水泳競技中に水の中で何が起きているのか」は長年“見えない領域”でしたが、Hawk-Eyeは水中カメラを用いることでこれを解消しています。

スタートやターンで水面が大きく割れ、泡や反射が生まれると、水上のカメラでは何が起きているか判断が難しいのですが、水中カメラであれば泡の向こう側で起きている細かな動作まで審判が確認できます。

取材に対応してくれた、HawkEyeの南アジア太平洋地域オペレーションマネージャーとして、世界水泳のオフィシャルタイムキーパーをサポートしているOliver氏は、その効果を手短に、こんな風に表現しています。

「冤罪」から選手を守れる

このシステムが最も力を発揮するのは、「よく見えなくなる瞬間」です。水しぶきや水面の反射・屈折によって“疑わしいまま”だった事象がクリアな映像で記録されるようになり、審判は「より多くの情報に基づいた判断」が可能に。競技の公平性をより担保しやすくなりました。

ルールを破った人を見つけられるというのもありますが、プールサイドで誤って違反の判定を受けた選手の潔白を証明できることのほうが重要です。

水上から見ている審判が反則と判断したものの、水中映像を見直すとルール違反ではなかった。そんなケースでは、Hawk-Eyeの映像を根拠に正当に判定を覆せます。審判の裁定は場合によっては誰がメダルを受け取るか・誰が決勝に進出するかに関わります。こういった部分の公平性は地味ながら、競技上は極めて重要です。

また、水中VARは教育ツールとしても有用でした。スタート直後のキックは、水が割れ、泡が立つため、これまでは上からではほとんど見えませんでした。しかし、足の動きを克明に記録できるようになったため、選手自身が“どこまでがセーフで、どこからがアウトか”を具体的に理解できるようになり、ルール遵守に役立っているそうです。

さらに大会以外の場面では、トレーニングツールとしても活用されています。コーチはフォームやバイオメカニクスの変化を映像でチェックし、選手は5〜10秒遅れでスコアボードに映る自分の泳ぎを見て、すぐにフィードバックを受けられるようになりました。この“ほぼリアルタイム”な振り返りが、技術習得のスピードを大きく高めてもいるそうです。

技術仕様はシンプルで堅牢です。1台のカメラにつき1本のPoEケーブルで給電と映像伝送を行い、解像度は1080p、フレームレートは50fps。カメラには高速な被写体を歪みなく撮影できる｢グローバルシャッター｣が搭載されており、「（特に速い種目である）50m自由形ですら、50fpsで“取りこぼす”ことはない」ほどの性能なんだとか。

技術的な確かさが信頼を生む

「突き詰めるとHawk-Eyeの何がよかったか」について、Oliver氏は次のように語っています。

（このシステムは）進歩を小さく重ねるのに最適なのです。効率を高め、自分たちの取り組みに一貫性を持たせることができます。

Hawk-Eyeは堅実なシステム・技術だと言えます。裏方的な技術なので華々しさこそありませんが、競技の透明性と信頼性を着実に押し上げています。

50台の水中カメラと8台の水上カメラで｢プールに死角はない｣と言い切れること。その技術的な確かさが、選手、コーチ、審判、そして観客にとっての安心感につながっています。競技が公平に行われたという保証があるから、負けた人も納得できる。見ていた人みんなで勝者を全力で讃えられる。個人的によかったのはここです。

その信頼性こそ私たちが誇りに思っているものです。他のすべての人が、私たちがしていることを信頼できるのですから。

テクノロジーはそうあってくれたほうがいいような気がしたのです。

取材協力：ソニー

Source: World Aquatics