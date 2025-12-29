「俺に文句言うな！」娘の誕生日ケーキを半分も勝手に食べ、逆ギレする夫。息子の『ド直球な正論』に絶句

筆者の友人・T江は中学生の息子・小学生の娘・夫の4人家族です。T江もフルタイムで働く共働き家庭ですが、T江は忙しいことよりも夫の『ある気質』に頭を悩ませていました。

オレオレ夫

私の夫は結婚後に転々と職を変えるようになりました。

「こっちの方が条件が良い」などと言っては1～2年で転職をする生活が続くありさまでした。

収入面だけを見れば私の方が多いのに「俺は家族のために稼いでいる」「俺が一番大変なんだ」と常に自分が一番優先されないと気が済まないところがあったのです。

自分勝手

夫は食事のメニューも自分の好き嫌いが最優先。



魚が嫌いな夫は、子どもたち用に魚のメニューにすると「俺のことを考えていない」などと激怒することがあったのです。

車で出かける時も「俺は疲れているから」と運転はいつも私。



そのくせ「ブレーキが遅い」「お前の運転は怖い」など文句ばかりを言うことが多く、嫌気がさしていました。

誕生日ケーキ

娘の誕生日のことです。



お祝いにケーキを買った私は、買い物の途中でいったん家に帰り、ケーキを冷蔵庫にしまった後、再度買い物に出かけました。



帰ってきて冷蔵庫を開けると、何と買っておいたケーキが半分食べられていたのです！

休みで家にいた夫が犯人だと確信した私は「何で食べちゃうの？ あれは誕生日用に買ったのに！ 」と夫に抗議しました。



すると夫は「甘いものが食べたかったんだ！ 何もなかったから食べただけだ！ 俺のやることに文句を言うな！ 」と逆ギレ。



買いに行くのも間に合わないと思った私は、急遽娘の好きな外食をすることにしたのです。