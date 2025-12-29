ラムレーズン好き、集合ーーーっ！【ファミマ】食べ逃したくない♡「新商品」

ラムレーズン好きにはたまらないスイーツやアイスが【ファミリーマート】に登場。バラエティ豊かなラインナップで、どれも洋酒が使われているのもポイント。ちょっと優雅なおやつタイムを楽しみたい時にうってつけです。今回はアイスやスイーツで味わえる、ラムレーズンを使った「新商品」を紹介します。

クリームたっぷり感が嬉しい「大人のラムレーズンタルト」

ラムレーズンがトッピングのみならず、下にも隠れているこちらのタルト。ラムレーズン入りクリームの上品で華やかな風味が楽しめそうです。洋酒を使った本格派な仕上がりが、リッチな気分に浸らせてくれるかも。土台のタルト生地はそこまで厚くなく、クリームたっぷり感を堪能できそう。

おつまみにも良さそうな「ラムレーズンバスクチーズケーキ」

バスクチーズケーキ好きにおすすめしたいこちら。焼色に食欲がそそられそうな生地の中には、粒状のラムレーズンが入っています。コクがありつつ、ラムレーズンの華やかな風味とマッチして、バランスの良い味わいが楽しめそうです。こちらも洋酒を使用した本格派。おやつはもちろん、ワインのおつまみにも良さそうです。

夕食後のデザートに「メイトー たっぷりラムレーズン」

シャキッとリフレッシュしたい時にはこちら。ラムレーズンアイスにラムレーズンを加えたカップアイスです。公式サイトによると「パンチのあるラム酒の味わいとまるごとレーズンのじゅわっとした食感が楽しめます」とのこと。夕食後のお口直しにも良いかも。

サクッと食べられそうなお手軽感！「ラムレーズンパウンドケーキ」

たっぷりのラムレーズンを加えたパウンドケーキ。小腹が空いたおやつにうってつけなお手軽感があります。@pan.oyatsuさんは「レーズンがあたるとじゅわっと、しっかりアルコール効いてて美味しい」と絶賛。ホイップクリームをトッピングして贅沢に味わうのもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@sweets.wanta様、@miki__ice様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino