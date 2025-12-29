サウジアラビアで井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。日本人の元世界王者は、攻勢に出ようとしないピカソに苦言。ファンからも同意の声が並んでいる。

守りを固めるピカソに思わず苦言が飛んだ。「ピカソ、もっと打ちに行ってくれ。じゃないと尚弥が倒せない」と自身のXでつぶやいたのは、元WBA世界スーパーフェザー級スーパー王者の内山高志氏だ。ガードを固めるピカソにうっぷんがたまっていたのか、ファンからも同意の声が相次いだ。

「12R生き残れば勝ちだとルールを勘違いしていたのかもしれない」

「今日の感想がモロにこれです。勝ちに来ないとスパーリングセッションになってしまう…」

「中々KOは難しいですよね あれだけガードされると」

「あれだけガード固められたら無理ですね」

「スパーリングみたいだったね」

「チャレンジャーが倒しにいかないとか意味不明」

「最後まで立っていることが目標でしたね」

「どんどんガンガン行かんと」

井上は2試合連続の判定となったものの勝利。元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、歴代史上最多の世界戦27連勝を達成した。



（THE ANSWER編集部）