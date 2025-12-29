クリスマスが終われば正月ですが、お年玉にある変化が起きています。それが「キャッシュレス化」です。ある調査では、20歳以下の4割がお年玉をキャッシュレスで受け取りたいと回答しています。その理由は。

福岡市博多区の雑貨店です。



■中村安里アナウンサー

「売り場にはお年玉袋のコーナーができていて、様々な種類の商品が並んでいます。」





店に並ぶお年玉袋はおよそ330種類です。ことし10月末からコーナーが設置され、多くの人が色とりどりのお年玉袋を手に取っていました。■訪れた親子「やはり、渡してその表情を見たいので（現金で）。」「お年玉をもらったらサッカーシューズを買いたいです。100万円以上ほしいです。」「なんでやねん。こっちがほしいくらいです。」■訪れた人「孫と甥の子どもたちにお年玉をあげないと。うちはまだ昔ながらの。子どもたちに渡して喜ぶのが見たいなと。」「ありがたみが出るように。」一方で、こんな意見も聞かれました。■訪れた人「現金ではないPayPayなども（日常で）主流になってきているので、それもそれでいいと思います。」

お年玉として存在感を発揮し始めているのが「キャッシュレス」です。



市場調査会社「インテージ」の調べによりますと、お年玉をスマホのキャッシュレス決済でもらいたいと答えた20歳以下の人は、去年より8ポイント増え38.5パーセントに上りました。

理由として、普段からキャッシュレス決済を使っていて便利であることや、直接会わなくてももらえることなどが挙げられています。



一方で、お年玉を渡す側は「ありがたみが伝わるから」などの理由で、90パーセント以上が現金の手渡しと回答しています。もらう側と渡す側との意識に差が見られました。



渡す側の予算の総額は2万4000円余りとなっています。