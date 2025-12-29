竹内涼真、バキバキ腹筋あらわな色気たっぷりショットの“裏側”明かす「内緒な」
俳優の竹内涼真が27日までにインスタグラムを更新。引き締まった腹筋があらわになったオフショットを公開し、撮影の“裏側”にも言及した。
【別カット】素肌＆シャツでタバコをくゆらせる竹内涼真
竹内が投稿したのは今月18日からNetflixで配信されている映画『10DANCE』のオフショット。複数公開されている写真には、素肌の上からシャツを羽織った竹内が引き締まった腹筋を見せつつ、タバコをくゆらせる姿がカラーやモノクロで収められている。投稿の中で彼は「寒すぎて鳥肌が立っていた事は内緒な」と撮影の裏側についても“告白”している。
魅力あふれる竹内の姿をスタイリッシュに切り取ったオフショットに、ファンからは「鳥肌たってるような寒さに見えないのがまたすごい！さすがです」「めちゃくちゃsexy」「かっこよすぎ神」などの声が相次いでいる。
■竹内涼真（たけうち りょうま）
1993年4月26日生まれ。東京都出身。オーディションを経て2013年4月より芸能活動をスタート。翌年に『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）で主演を務めて以降、数多くの話題作に出演。2025年は10月期ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で夏帆とダブル主演を務めたほか、12月には町田啓太とダブル主演の映画『10DANCE』がNetflixで配信された。2026年1月13日からは主演ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）がスタート。4月からはミュージカル『奇跡を呼ぶ男』が東京を皮切りに大阪、福岡で上演される。
引用：「竹内涼真」インスタグラム（@takeuchi_ryoma）
