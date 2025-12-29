ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が２８日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトで結婚したことを発表した。お相手は元女優の一般女性。

デビューから２８年、熱愛を撮られるなど浮いた話はなく、芸能界屈指の“Ｆ１ファン”であること以外は、私生活は謎に包まれてきた。ストイックなプロ意識の高さで後輩が挙げる「尊敬する先輩」では常連に。自身でも「仕事が趣味」と語るほどエンターテインメント一筋に歩んできた。

代名詞はミュージカル「ＳＨＯＣＫ」シリーズだ。２０００年１１月、帝劇史上最年少（当時２１歳）で主演を務めて以来、フライングや階段落ちなど唯一無二の舞台表現を追求。“Ｓｈｏｗ ｍｕｓｔ ｇｏ ｏｎ”の精神を貫き、２４年１１月に国内演劇における単独主演記録を更新する２１２８回目の上演で大千秋楽を迎え「思い残すことはない」と言い切った。

１５年の主演舞台会見では「結婚願望はあります。そういう人がいればいいですけどね」と結婚観に言及。２３年には後輩の婚姻届の証人を務めたと明かし、自身の結婚は「全然焦っていない」と報道陣をけむに巻いた。静かに一途（いちず）に１０年以上愛を育んでのゴールイン。結婚報告文にも「感謝」というワードを２度使う、丁寧で誠実な人柄がにじんだ。