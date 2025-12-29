◆全国高校ラグビー１回戦 松山聖陵３６−０東海大静岡翔洋（２８日・花園ラグビー場）

１回戦が行われ、東海大静岡翔洋は松山聖陵（愛媛）に０―３６で敗れた。体格で勝る相手ＦＷ陣に押し込まれ、左足首骨折から復活したＦＢ小林陽向（ひなた、３年）がＰＧを狙ったが、３度とも失敗した。県勢の初戦敗退は２０２０年度大会で翔洋が秋田工に０―６８で敗れて以来５年ぶり。無得点での黒星も、それ以来だった。

スタンドから「翔洋、意地を見せろ！」と声援が送られたが、ゴールラインが最後まで遠かった。ほとんど敵陣に攻め込めないまま６０分間が終わり、メンバーは肩を落とした。

ロースコアに抑えて勝機をつかむ。そんなゲームプランを「遂行してくれた。粘り強く守ってくれました」と津高宏行監督（４２）。その言葉通り、開始１分に先制トライを許しても選手たちは前を向いて戦い続けた。ＦＷの平均体重が１２キロ上回る相手に果敢にタックル。同４、７分と２度のスチール（ジャッカル）も成功させた。

しかし、それで得たＰＧを小林陽が決められなかった。１年時からキッカーを務めてきた背番号１５は、２週間前の練習試合で左足首を剥離（はくり）骨折。「絶対に花園に間に合わせる」とリハビリに励み、２６日の練習で完全合流したばかりだった。「うちの１番手」と送り出した監督の期待にフル出場で応えたが、前半２４分のＰＧも失敗。試合後は号泣した。

負傷者は小林陽だけではなかった。ＳＯ細野旦光（あさひ、３年）は１１月の県決勝で左足首を捻挫し、２週間前に復帰したばかり。プロップ水野信太郎（３年）も２度の右肩脱臼から、ようやく今週合流。チームは傷だらけの状態だった。

目標に掲げていたベスト１６には届かなかったが、ＳＨを１年生の村田虎汰朗が務めるなど、この日のスタメンのうち５人が下級生。花園で経験を積めたことは大きい。水野は「このピッチに来年帰ってきて、いい成績を残して」と今後を託していた。（里見 祐司）