『DAN! DAN! EBiDAN!』年末忘年会、紅エビ軍・超特急VS白エビ軍・ICEx＆Lienelの対決企画
テレビ東京では、30日深夜0時40分から「『DAN! DAN! EBiDAN!』年末忘年会1時間スペシャル」を放送する。
同番組は、EBiDANメンバーの個性が光る企画を実施し、メンバーが「DAN！DAN！と成長、その魅力がDAN！DAN！世の中に広がっていく！」をコンセプトにしたバラエティ。今回のスペシャル放送では、「紅白エビ合戦！」と題し、超特急（紅エビ軍）VS ICEx＆Lienel（白エビ軍）の対決企画となる。先輩の意地とプライド、遠慮なしに向かっていく後輩チームがぶつかり、バチバチなバトルが繰り広げられる。
「紅白早覚えダンスバトル！」「叩いて被ってじゃんけんぽん」「紅白ダンエビリレー」など体を張った企画では、ダンス得意メンバーのさすがのパフォーマンスや、超特急・リョウガvsLienel・高岡ミロの仲良し先輩後輩同士の本気対決など見どころ満載。EBiDANの楽曲にちなんだミッションを突破しながら、二人三脚リレーのタイムを競う「紅白ダンエビリレー」では、リレー走者たちがバラエティ100点のリアクションを連発し、スタジオが爆笑の渦に包まれる。
また、「年末ネタ大掃除」と題し、今年中に披露したい初出しピソードや特技を発表する。ICEx・山本龍人がまさかの「芸」を披露したり、超特急・ユーキの特技で全員がズッコケたり、超特急の“あるメンバー”の意外なエピソードも披露される。
さらに、対決を盛り上げる超特急、ICEx、LienelのメンバーによるEBiDAN特別カラオケも開催。普段は歌わないメンバーの貴重な歌声にも期待が高まる。
【コメント全文】
■カイ（超特急）
超特急とICEx・Lienelの3組だけで絡むことがなかなかないので、今回のこのスペシャルでは、この3組の化学反応を楽しんでもらえるとうれしいです！グループの垣根を越えたメンバー同士の関係値も色々と垣間見えるので、対決もトークも楽しめる内容になっていると思います！
超特急としてはグループで番組に出るのは久しぶりなところもあるので、この1年また経験値を積んで成長した姿を見ていただきたいです！
■志賀李玖（ICEx）
最近はICExとLienelで番組をやらせていただいているんですが、今回は超特急さんが来てくれました！久しぶりに超特急さんを目の前にして収録するのは緊張したんですが、バチバチに盛り上げているので、皆さんぜひ楽しみにしていてください！
■芳賀柊斗（Lienel）
1番先輩である超特急さんと末っ子グループの ICExとLienelの対決を楽しみにしていてください！下剋上があるかもしれないですし、圧勝しているかもしれないし、なかなかない絡みもあるので、ぜひ見ていただけたらなと思います。
2025年最後になりますが、ダンエビは先輩方だけでなくICExやLienelのことを考えて企画してくださっていて、成長させていただきながら、すごく楽しく番組をやらせていただいています。今回の1時間SPも皆さんに見ていただけるとうれしいです！
