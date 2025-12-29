ÂçÃ«¡ß»³ËÜ¡ßº´¡¹ÌÚ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿3¿Í¤Î¡È»ø¡É¤Î³èÌö¤ò¸¡¾Ú¡¡¡È¿·»ö¼Â¡É¤Î¿ô¡¹¤Ë¥¿¥â¥ê¤â¶½Ê³
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡¢¤¤ç¤¦29Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¡Ø¥¿¥â¥ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á10¡§00¡Ë¤òÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»øÀï»Î¡¢·ãÆ®¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë3»þ´Ö¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û»³ËÜÍ³¿¤Î¡ÈÌð¡É¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»î¤¹¥¿¥â¥ê
¡¡·ãÆ®¤Ë¼¡¤°·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»øÀï»Î¥È¥ê¥ª¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î1Ç¯¤òÁíÎÏÆÃ½¸¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢Âç¤ÎÂçÃ«¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤Î¤Û¤«¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁ°´ÆÆÄ¡¦·ª»³±Ñ¼ù»á¡¢MLB¤Ç³èÌö·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÅÄ¸ýÁÔ»á¡¢ºØÆ£Î´»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¾ÜºÙ²òÀâ¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³Æ»î¹ç¤òÃúÇ«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢·ãÆ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é±¿Ì¿¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç°ìÅê°ìÂÇ¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Áª¼ê¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ê¤É´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤äµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¸ò¤¨¤ÆÅ°Äì¸¡¾Ú¡£ÆÈ¼«¼èºà¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡È¿·»ö¼Â¡É¤Î¿ô¡¹¤È¤Ï¡£
¡¡¾ï¼±¤òÊ¤¤·Â³¤±¤ë¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆóÅáÎ®¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¡£º£Ç¯¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¡É¤ÇÆóÅáÎ®Éü³è¤ò¤Ï¤¿¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂçÃ«Áª¼êÅù¿ÈÂç¤Î²«¶âÁü¤¬½Ð¸½¡£2ÂÎ¤¢¤ï¤»¤Æ1²¯±ßÄ¶¡¢¶â¿§¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¥¿¥â¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ç¥«¤¤¡ª¡×¡Ö´¶Æ°¡ª¡×¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬¹â¹»3Ç¯¤Î¤È¤¤ËÉÁ¤¤¤¿¿ÍÀ¸Àß·×¥·¡¼¥È¤ò¸¡¾Ú¡£¸½¼Â¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦Åª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡£Èà¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤«¤éÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡È¶ÚÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ÆùÂÎ²þÂ¤¡É¤ËÄ©¤ß¡¢¡È¤ä¤êÅê¤²¡É¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜÁª¼ê¤Ï¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢MLB2Ç¯ÌÜ¤Î¿Ê²½¤ò¶ÛµÞ¸¡¾Ú¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢6¼ïÎà¤Î»ý¤Áµå¤¹¤Ù¤Æ¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜÁª¼ê¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¡È¤ä¤ê¡É¤ò¥¿¥â¥ê¤¬Åê¤²¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤Ö¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢MLB£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤¿¡ÈÎáÏÂ¤Î²øÊª¡Éº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡£Èà¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡£¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥í¥Ö¡¦¥Ò¥ë¡£Èà¤¬º´¡¹ÌÚ¤È¤È¤â¤ËÆ³¤½Ð¤·¤¿Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½¤ÀµÅÀ¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£³¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤òÂ¢½Ð¤·±ÇÁü¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¥¿¥â¥ê¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤¿¤É¤ëÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡¢¡Ö»î¹ç·ë²Ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤·¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿£³Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º°Û¼¡¸µ¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈÆÃ¤ÎÆùÂÎ²þÂ¤¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¡¢¤¢¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿Àº¿ÀÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÎÉü³è¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢Íèµ¨¤ÎÌöÆ°¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÏ¢ÇÆ¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ìîµå¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬²þ¤á¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Î¸«±þ¤¨¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
