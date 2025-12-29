「フルラウンド持ちこたえた」”善戦”ピカソに脚光 モンスター相手の判定決着は「大きな成果だ」
井上戦で見せたパフォーマンスでピカソは評価を上げた(C)Getty Images
現地時間12月27日にサウジアラビアの首都リヤドで、プロボクシングの世界スーパーバンタム級タイトルマッチが行われ、4団体同級統一王者の井上尚弥（大橋）がアラン・ピカソ（メキシコ）を判定で下し、防衛に成功した。王者優位との下馬評通り、井上が攻め込む場面が続き、挑戦者は終始、ディフェンスに徹するという一方的な展開となった。だが敗れたピカソに対しても、その戦いぶりを称える反応が上がっている。
12ラウンド終了後、3-0（120-108、119-109、117-111）というジャッジが下されており、井上が圧倒する試合内容だったことは間違いない。それでも、スペインボクシングサイト『SOLOBOXEO』では、試合レポートの中で敗者のファイトにも賛辞を送っている。
同メディアは、「卓越したボクシングを見せたイノウエが、試合の大半を支配した」とこの一戦の印象を綴っており、その上で、ピカソの“善戦”もフォーカス。「この試合で特筆すべきは、メキシコの若手有望株であるピカソが、イノウエの強烈なパンチを受け止め、12ラウンドを戦い抜いた点だ」と主張。さらに、「“モンスター”を相手にフルラウンドを持ちこたえたこと自体が、大きな成果と言える」との見解を示している。
さらに、ピカソにとってキャリア初黒星となったものの、「結果以上に、まだ25歳のピカソにとって、この試合は大きな意味を持つ」と同メディアは強調する。続けて、「現代ボクシング屈指のノックアウトアーティストの1人を相手に、最後まで立ち続けたことは重要な成果だ。採点では完敗だったものの、非常に前向きな印象を残し、メキシコ人ボクサーとしての大きな潜在能力と、スーパーバンタム級での明るい将来を示す内容となった」と今後への見通しを綴っている。
他にも同メディアは、「イノウエの明確な優勢にもかかわらず、ピカソは高い耐久力と勇敢さを発揮。日本の王者から浴びせられる連続攻撃に耐えつつ、常に応戦した」などと、大一番でのパフォーマンスを振り返った。
世界戦27連勝の記録を打ち立てた井上を相手に、ピカソは最後のゴングの瞬間までマットに沈むことは無かった。この日の一戦は拳を交えた両者それぞれにとって、記憶に深く刻まれるものとなったのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]