「フルラウンド持ちこたえた」”善戦”ピカソに脚光　モンスター相手の判定決着は「大きな成果だ」

現地時間12月27日にサウジアラビアの首都リヤドで、プロボクシングの世界スーパーバンタム級タイトルマッチが行われ、4団体同級統一王者の井上尚弥（大橋）がアラン・ピカソ（メキシコ）を判定で下し、防衛に成功した。王者優位との下馬評通り、井上が攻め込む場面が続き、挑戦者は終始、ディフェンスに徹するという一方的な展開となった。だが敗れたピカソに対しても、その戦いぶりを称える反応が上がっている。

12ラウンド終了後、3-0（120-108、119-109、117-111）というジャッジが下されており、井上が圧倒する試合内容だったことは間違いない。それでも、スペインボクシングサイト『SOLOBOXEO』では、試合レポートの中で敗者のファイトにも賛辞を送っている。

同メディアは、「卓越したボクシングを見せたイノウエが、試合の大半を支配した」とこの一戦の印象を綴っており、その上で、ピカソの“善戦”もフォーカス。「この試合で特筆すべきは、メキシコの若手有望株であるピカソが、イノウエの強烈なパンチを受け止め、12ラウンドを戦い抜いた点だ」と主張。さらに、「“モンスター”を相手にフルラウンドを持ちこたえたこと自体が、大きな成果と言える」との見解を示している。

さらに、ピカソにとってキャリア初黒星となったものの、「結果以上に、まだ25歳のピカソにとって、この試合は大きな意味を持つ」と同メディアは強調する。続けて、「現代ボクシング屈指のノックアウトアーティストの1人を相手に、最後まで立ち続けたことは重要な成果だ。採点では完敗だったものの、非常に前向きな印象を残し、メキシコ人ボクサーとしての大きな潜在能力と、スーパーバンタム級での明るい将来を示す内容となった」と今後への見通しを綴っている。