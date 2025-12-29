±óÆ£·û°ì¡¢ËþÌÌ¾Ð´é¤Ç¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¡¡¡È¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡É¤ªÃãÌÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡ª
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·û°ì¤¬¡¢¤ª¤Ç¤ó¤òº¹¤·½Ð¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±óÆ£¤Ï£²£¸Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡¡¤ª¤Ç¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Á¤¯¤ï¤äÍñ¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ê¤É¡È¤ª¤Ç¤ó¡É¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤ª»®¤òº¹¤·½Ð¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ì¿¿¤âºÜ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÀÖ¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Î¾¼ª¤Ë¡È¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤¨¤ëÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤´ÃÚÁö¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤À¤Ã¤¤Þ¤¢¤¹¡×¡Ö´¨¤¤Åß¤Ï¤ª¤Ç¤ó¤¬£±ÈÖ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥±¥ó¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¡¢Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª´é¤Ë¤â¥Ô¥ó¥È¹ç¤ï¤»¤Æ¤È»×¤¦Äø¡¢¥¤¥¤¾Ð´é¡×¡Ö¥¤¥ä¥ê¥ó¥°²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£