落語家・初代林家三平さんの生誕100年を祝うイベントに登場した息子の二代林家三平さん（55）にインタビュー。『昭和の爆笑王』と呼ばれる父・初代三平さんの印象や、生誕100年となった2025年を振り返りました。

■「林家三平らしい芸人を…」2025年を振り返る

三平さんは初代三平さんの生誕100年となった2025年を振り返り「父という存在を、もう覚えていない方も多いかなと思っていたんです。でも、町中を歩くと“初代三平さんのファンだった”って声をかけられることも多いですね。三平さんみたいな人がもう一度現れるとうれしいよねってよく言われます。というのも、落語家という存在を超えて人に愛される人間だった。皆に受け入れられていたっていうのがあった思うんですよね」と父の人気と人柄を回想。

続けて「これからの笑いって、人を突っ込む、追いやるという笑いじゃなくて、自分から笑いを誘っていくタイプの噺家（はなしか）、林家三平らしい芸人を求めてる時代が来るんじゃないかなと改めて思いました」と1年を通して思ったことを明かしました。

■“エンターテイナーの1人”父の印象

1980年、54歳の若さでなくなった初代三平さん。息子の二代三平さんはそんな父の印象について「林家三平は高座を飛び出す。要は（高座を）降りて、動き回っちゃう。噺家（はなしか）という枠にいなくて、エンターテイナーとして存在している父しかいないんです」と告白。

また、「皆さんから見ると、黒紋付着て、袴（はかま）はいてるイメージが強いかもしれないですが、私のイメージというのはスーツなんです。飲みに行く友達も石原裕次郎さんとか長嶋茂雄監督とかそういう方たちだった。だからそういう人たちの1人、エンターテイナーの1人っていうイメージが強いです」と語り、父を懐かしみました。

■「今、世の中に一番必要なこと」今年を漢字一文字で表すと…

“今年を漢字一文字で表すと？”という質問には『笑』と答えた三平さん。その理由について「今、世の中に一番必要なことじゃないかなって思っています。必要なことを一字で表したいし、我々の商売がそうなんで。コロナが明けて、震災もいろいろありました。能登半島の復興応援特命大使になったんですよ。そこに笑いを届けて、笑ってもらうっていう作業が今から必要なんですよ。そういうことも込めて“笑”という字だと思っています」と思いを込めました。

■父の年齢を超えて、新たな決意

かつて自身が父親に対して思っていたように、現在小学校3年生の息子に“お父さんって、かっこいいね”と言われるような親父（おやじ）になりたいと考えているという三平さん。

2025年の12月11日をもって、父が亡くなった55歳を超えたことについては「父の人生を超してますんで、父の残してた言葉で『体大事にしてください』、この言葉が一番大事かなって思ってます。まず体大事に、この言葉を忠実に守っていきたいなと思ってます」と今後への意気込みを語りました。