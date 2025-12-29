WBC・IBF世界バンタム級前統一王者の中谷潤人選手が27日、セバスチャン・エルナンデス選手に判定勝ちし、スーパーバンタム級転向後初勝利を飾りました。

同じスーパーバンタム級には、井上尚弥選手が4団体統一王者として君臨。中谷選手の試合後に行われたメインイベントでは、井上選手がアラン・ピカソ選手との防衛戦に勝利しました。

この一戦を観戦した中谷選手は、「やっぱりタイミングを取ったり、合わせてくるパンチは鋭いなと感じながら見ていた。ピカソ選手もすごく勇敢に闘っていたなという印象を持っています」とライバルの闘いに言及しました。

この日の中谷選手は115―113が2人、118―110が1人と僅差での勝利。2026年5月には、井上選手との日本人対決が期待される中、報道陣から『井上尚弥に勝つためにどう自身のパフォーマンスを改善するか』を問われると、「今日、12ラウンドを闘って、タフな選手を相手にこの階級を経験できたのはこれからのキャリアの糧になると思う。これが本当のリアルだなと感じているので、これを自分がどう成長につなげていくかは、これから燃えたぎっているものがあるので期待してもらえたらなと思います」とコメントしました。