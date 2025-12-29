謎だらけ…デボン紀後期の大量絶滅。「ケルヴァッサー層」が隠している秘密と、明かされた「数十万年にわたって、じわじわと絶滅した」という真実

46億年にわたる地球史において、想像を絶するような超巨大噴火が何度も起こりました。そして、その巨大な火山活動が、時に何十万年もの期間で続く気候変動や海洋の酸素減少などを引き起こし、生物の大量絶滅をもたらしたと考えられています。

生命の歴史40億年間のなかで、とくに大規模な大量絶滅が5回あったとされ「ビッグ・ファイヴ」と呼ばれていますが、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

一方、大量絶滅は多くの生物種が姿を消す事象ですが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきたという側面もあります。つまり、地球の大規模な火山活動が、生命の進化を促してきた、という意外な側面があるのです。

生命の進化を、地球の地質活動から検証するという視点が注目を集める『超巨大噴火と生命進化』（講談社・ブルーバックス）から、注目に値するトピックをご紹介していきます。

今回は、ビッグ5と呼ばれる大規模イベントの中でいちばん小規模だったデボン紀末の大量絶滅についての解説をお届けします。この時期の絶滅ピークは5回に渡りますが、その中で「ケルヴァッサー事変」が大絶滅に値する絶滅イベントとされています。

ケルヴァッサー事変に、デボン紀末の大量絶滅の特徴を見ていきましょう。

＊本記事は、『超巨大噴火と生命進化 地球規模の環境変動が大量絶滅と進化をもたらした』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

デボン紀後期の大量絶滅の背景

デボン紀後期（3億7240万年前）の、かつてローレンシア、バルチカ、アバロニアという3大陸の間に存在したイアペトス海は既に閉鎖しており、これらの3大陸が合体した巨大なローラシア大陸が誕生していました（図「デボン紀後期の大陸配置」）。

そしてこの大陸は南に位置するゴンドワナ大陸と徐々に近づいていました。この接近により、向かい合う大陸の両岸は水平方向へ圧縮されて隆起し、 アパラチア-エオバリスカン造山帯が形成されました。

この時代、湖沼には魚類と両生類の中間的な形質を持つイクチオステガ、淡水生活を行っている魚類の板皮類や棘魚類などの姿も見られます。

赤道付近の温暖な海では、生物礁である床板サンゴや層孔虫が繁栄し、そこを住処とする腕足類が多様性を誇っていました。海中にはコノドントが遊泳していましたが、それよりもはるかに大きな魚類である板皮類や、殻をらせん状に巻き込むことによって遊泳能力を向上させたアンモナイト類が新たな海の大型捕食者となっていました。

このような温暖で湿潤な気候は1000万年間も続いていましたが、この時期に徐々に寒冷化が進んできました。

陸上生物に影響しなかった最小規模の大量絶滅

デボン紀後期の大量絶滅は、ビッグ・ファイブの中では最も小規模な絶滅です。

また当時、陸上には既に森林が発達しており、多くの陸上生物が生活していたのにもかかわらず、陸域では大量絶滅は起きませんでした。海域のみで発生した大量絶滅なのです。

東北大学名誉教授の海保邦夫博士の見積もりによると、この大量絶滅は海域生物の属の18〜41％、種の42〜69％が絶滅したイベントです。

この絶滅率は地球の歴史上に起きた数多くの絶滅に比べると高いといえますが、他のビッグ・ファイブと比べると低く、生物の種類によっては「背景絶滅」とよばれる通常の絶滅との違いがわからない場合もあります。そして絶滅の期間に関しても確定していません。

この背景絶滅との違いや絶滅期間に関して説明します。

背景絶滅と、5回の絶滅事変

太古の地球に生活していた古生物の多くは大規模な環境変動がなくても絶滅してきました。これを背景絶滅とよんでいます。

図「デボン紀の代表的な3種類の生物の絶滅率」にデボン紀を代表する3種類の分類群の絶滅のようすを示しました。それぞれの分類群に複数回の絶滅ピーク時期が確認できますが、異なった分類群の絶滅ピークが一致することは少ないように見えます。このように、ある特定の分類群だけが絶滅のピークを持つものは背景絶滅とよんでよさそうです。

一方、異なる分類群の絶滅ピークが一致する場合もあり、同図では5回確認できます。これは絶滅事変とよばれ、何かしらの環境変動が起因しての絶滅ではないかと推測されてきました。この5回の絶滅事変の中でもデボン紀中期のタカニックと後期のケルヴァッサーは、3分類群の絶滅ピークが一致し、特に大きな絶滅事変です。

これら絶滅事変の中で、デボン紀後期の大量絶滅といわれているのが、約3億7200万年前のケルヴァッサー事変です。

じつは、ケルヴァッサー事変は「統計的に突出した規模」ではない

これはフラニアン期とファメニアン期の境界付近で発生しました。しかし、デボン紀後期には約3億8300万年前のフランネス事変やデボン紀末（約3億5900万年前）のハンゲンバーグ事変もあります。ボンド博士とグラスビー博士は、ハンゲンバーグ事変は生物の科の16％、属の21％が絶滅したと報告しています。これはケルヴァッサー事変の絶滅率とあまり変わらない数字です。

図「デボン紀の代表的な3種類の生物の絶滅率」を見ても、ケルヴァッサー事変は、ほかのデボン紀の絶滅事変に比べて特に大きな絶滅には見えません。事実、ビッグ・ファイブを提唱したラウプ博士とセプコスキー博士は「デボン紀の大量絶滅は背景絶滅と比べて統計的に有意に突出したイベントではない」と述べています。

しかし、ジベティアン期からフラニアン期の約1500万年間を長期の絶滅期間とし、この期間に絶滅した古生物の科数を合計すると、5番目に絶滅率の高い大量絶滅になると報告しています。これを先ほどの図に照らし合わせると、タカニック、フランネス、ケルヴァッサーの3事変を合計したものに相当します。

それでも、多くの研究者達は、ケルヴァッサー事変のみがビッグ・ファイブの1つであると見なしています。その理由はケルヴァッサー事変の特殊な絶滅に原因があります。

デボン紀末の生物礁が固化した、ケルヴァッサー石灰岩層

ケルヴァッサー事変とは、ドイツに存在するケルヴァッサー石灰岩層に確認された生物の絶滅記録にちなんで名付けられています。この石灰岩層はドイツの主要都市であるハノーファーから東南へ約100km地域に分布しています。

デボン紀当時、ドイツは南半球の熱帯〜温帯域に位置したので（図「デボン紀後期の大陸配置」）、温暖な環境の中で多くの生物礁が発達し、これが死滅後に固化して現在の石灰岩層になったのです。ドイツにはケルヴァッサー地域以外にもデボン紀に堆積した石灰岩層が存在し、これらを対象とした研究が盛んに進められてきました。

ケルヴァッサー石灰岩層の特徴的な2つの地層が示す「海洋無酸素事変」

ケルヴァッサー石灰岩の地層を図「ケルヴァッサー石灰岩層の柱状図」に示しました。このような地層の積み重なりのようすを図示したものは柱状図とよばれています。

この地層にはフラニアン期とファメニアン期の境界層があり、これは期の頭文字をとってF-F境界とよばれています。つまり、ケルヴァッサー事変の時期はF-F境界に相当します。

ケルヴァッサー石灰岩層の中で特徴的な地層が2枚の黒色頁岩であり、この2枚が堆積した時期に海洋全体が貧酸素化する「海洋無酸素事変」が起き、生物礁の60〜90％もが絶滅しました。

背景絶滅と比べた際にケルヴァッサー事変の絶滅率が高くなる理由は、この生物礁の減少率が突出して高いことに起因します。上位と下位の黒色頁岩層は、それぞれ上部ケルヴァッサー層（UKW）、下部ケルヴァッサー層（LKW）とよばれています。

海洋無酸素と寒冷化の同時進行

ケルヴァッサー事変を記録している2枚の黒色頁岩が堆積した時期は炭素同位体比（δ¹³C*）の値が急増しており（図「F-F境界のδ¹³C値変動」）、海洋での植物プランクトン生産が盛んであったと推定されます。そしてこれと呼応するように海面水温が下落しています。

炭素には軽い炭素（12C）と重い炭素（¹³C）があります。植物は光合成のときに軽い炭素 （12C）を多く取り込むため、結果的に海水には重い炭素（¹³C）が多く残ります。この炭素は、 海にすむ生物の殻などに記録されます。この炭素の同位体比「δ¹³C」です。

F-F境界のδ¹³C値変動（中央）。δ¹³C値変動に、生物礁の多様性変化、海水面温度変化（既出のケルヴァッサー石灰岩層の柱状図（最左側）を示した（ラチュキらが2020年に公表した図を簡略化）

ドイツに産出するコノドントの酸素同位体比を用いて海面水温を推定したところ、デボン紀初期（4億1920万年前〜3億9330万年前）は30〜32℃と高温であったのが、中期（3億9330万年前〜3億8270万年前）になると22〜25℃に低下します。

しかし後期のフラニアン期（3億8270万年前〜）になると、30〜32℃と高温に戻ります。そしてケルヴァッサー事変が起きる直前には、海面水温が34℃にも達します。このような高温状態から水温が7℃も低下し、2回の海洋無酸素事変と同時に黒色頁岩が堆積したイベントがデボン紀後期の大量絶滅と見なされています。

100万年説まで…「長期にわたる絶滅の期間」を示す証拠

2018年、スイスのローザンヌ大学に所属するパーシバル博士らはケルヴァッサー事変の期間を正確に見積もったという論文を公表しました。

彼らは2枚の黒色頁岩層の間に存在する火山灰層からジルコンを取り出し、年代を推定しました。そして下部ケルヴァッサー黒色頁岩は3億7240万年前、上部ケルヴァッサー黒色頁岩は3億7190万年前という推定値を得ました。

この年代値を採用すると、デボン紀後期の大量絶滅の期間は約50万年間となります。ところが、最近公表された論文の中には約80万年間という推定値や、少なくとも100万年を超えるという見積もりもあります。

デボン紀後期の大量絶滅はドイツの石灰岩層だけでなく、ゴンドワナ大陸の一部（現在のオーストラリア）、ローレンシア大陸の一部（現在のアメリカ合衆国）、シベリア、南中国など、世界中の地層に確認されています。そのようなわけで、今後これらの地層を対象とした年代測定も行えば、大量絶滅の期間がさらに詳しくわかってくることでしょう。

＊

デボン紀後期の大量絶滅に関与した巨大火成帯（LIP）はどこにあったのでしょうか。当時の大火山体を探していきます。

佐野貴司さんが、監修チームの一員として参加

国立科学博物館の特別展「大絶滅展 生命史のビッグファイブ」はこちら

2026年2月23日（月・祝）まで

（background illustration by gettyimages)

超巨大噴火と生命進化

地球規模の環境変動が大量絶滅と進化をもたらした

生命の歴史40億年間で、生物種の60％〜90％もが絶滅した、いわゆる大量絶滅というものが5回あったとされています。そして、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

また、大量絶滅は、多くの生物種が姿を消す絶滅事象だが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきた、ともいえます。

超巨大噴火という地球規模のイベントと、40億年にわたる生命進化史の関係を見ていきます。

ケルヴァッサー事変の犯人。やはり「巨大噴火」だったのか…じつは「小規模だった大絶滅」に関与した、デボン紀後期に猛威を振るった「東シベリアの大噴火地帯」の場所