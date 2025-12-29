にほんばしえいたろうのバレンタイン限定♡まころん&かりんとうチョコが新登場

老舗・榮太樓總本鋪のカジュアルブランド「にほんばしえいたろう」から、バレンタインに向けた和菓子のチョコレートシリーズが登場します。人気のおやつ菓子「まころん」と「かりんとう」に、相性抜群のチョコレートを重ね掛けして作り上げた、軽やかな食感とまろやかな甘さが魅力の商品ラインアップ。森のどうぶつが「ありがとう」を届ける愛らしいデザインも楽しめて、自分用にもギフトにもぴったりです♪

人気まころんのチョコがけシリーズ

和三盆を使ったまろやかな口どけと軽やかな食感が魅力の「まころん」には、定番の2種と新作2種が揃いました。

価格：各486円（税込）

まず、毎年人気の〈まころんダークチョコ〉と〈まころんミルクチョコ〉は、和三盆の優しい甘さにほろ苦さやミルキーな味わいが重なり、バランスのよい仕上がりに。

続いて新商品の〈まころん抹茶チョコ〉と〈まころんほうじ茶チョコ〉は、ふわっと広がるお茶の香りが楽しめる和テイストのフレーバーです。

かりんとうの“和×チョコ”が新鮮♡

サクサクと軽い細身タイプのかりんとうにチョコをまとわせた、上品な甘さがポイントのチョコがけかりんとう。

価格：各486円（税込）

〈かりんとうダークチョコ〉はビターな味わいで大人っぽく、〈かりんとう抹茶チョコ〉は抹茶の香りがふんわり広がる和の深みが魅力です。

どちらも食べやすいサイズ感で、つい手が伸びてしまうおいしさ♡

ギフトにぴったりの「森のおくりもの」

価格：1,404円（税込）

バレンタインギフトにおすすめなのが、森のどうぶつたちがありがとうを届ける「森からのおくりもの」シリーズ。

ピンクとオレンジの2種があり、それぞれ異なる3種の詰め合わせを楽しめます。

〈森からのおくりもの ピンク〉は、まころんダークチョコ・まころんほうじ茶チョコ・かりんとう抹茶チョコをセットに。

価格：1,404円（税込）

〈森のおくりもの オレンジ〉は、まころんミルクチョコ・まころん抹茶チョコ・かりんとうダークチョコが入っています。贈る相手に合わせて選べるのもうれしいポイントです♪

和の甘さで届けるバレンタインギフト♡

にほんばしえいたろうのバレンタインシリーズは、和菓子ならではの優しさと、チョコレートのリッチさを同時に楽しめる特別なラインアップ。

まころんやかりんとうと相性の良いフレーバーが揃い、甘いものが得意でない方にも手に取りやすい味わいです。

デザインも愛らしく、ありがとうの気持ちを届けるギフトにもぴったり。バレンタインだけの限定感を楽しみながら、大切な人へ和の甘さを贈ってみてはいかがでしょうか♡