プロテニス選手の園田彩乃さん（30）が自身のインスタグラムに写真を投稿し、ビキニ姿でサウナを満喫したことを報告した。



【写真】「神ボディ！」抜群のスタイルでスポーツやサウナを楽しむ園田彩乃さん

園田彩乃さんはひもでサイドを結ぶブラックのビキニ姿で脚を組み、サウナ室でくつろぐ写真をアップし、「サウナに行って思ったことは 結局テニス以外でも汗かくの最高！気持ちいい！」とサウナでととのう喜びを表した。



スタイル抜群の園田さんの投稿に対して、「腹筋しっかりあるのに女性的スタイル崩さない。神ボディ」「水着姿最高です」「写真集買ってよかった」とファンから歓喜のコメントが寄せられた。



園田彩乃さんは10月、30歳を記念して初の写真集『彩』を発表した。すでに受付、発売は終了し、1月に発送される。



園田彩乃さんは福岡出身で、中学時代に全国大会優勝を経験すると、高校でオーストラリアに留学した。日本大学では体育会テニス部で活動し、3年生でプロ転向、現在はFILAtennisのカタログモデルも務めながら、プロテニスプレイヤーとして活動している。2024年夏、小麦色の肌にブルーのビキニをまとった姿をナイトプールで披露し、「鍛えられてて感動！」「焼けた肌と水着がいい感じ」「スタイル抜群」とテニス関係者以外からも広く注目を集めた。