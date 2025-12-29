大学教授を定年前に退職した作家の三砂ちづるさん。竹富島に移住し、65歳にして初めての一人暮らしに挑んでいます。人口330人、娯楽施設はもちろん、買い物ができる店もない「不便」な島。ですが、年間25もの祭事・行事がある島での暮らしは、つねに神様とともにあり、島の人たちとの深い人間関係にも守られています。島での移住最初の１年を綴った著書『竹富島に移住して見つけた人生で大切なこと』より、一部を抜粋して紹介します。

好奇心とサービス精神

竹富島は人口330人弱の島に、年間50万人を超える観光客が押し寄せる。

町並み保存条例、準景観地区、などで規制されて守られてきた白い砂と赤瓦の町並みは、沖縄の原風景としてあまりによく知られている。

先日も、初めて竹富を訪れた方が、「竹富のことを写真で見たことがありますが、よく写真に撮られている白い砂と赤瓦の家に赤い花が咲いている……という道は、一本だけかと思っていましたが、島の集落が全部そのような景色で驚きました」と言っていた。

島の集落内はまさに、同じような赤瓦の伝統家屋に、白い砂の道が続いていて、表札はなく地番なども書いていないから、初めて来た方は、すぐ近くであっても道に迷う。どれも同じ家に見えるからである。

家はきれいに整えられ、家の前の道もよく掃除され、朝には箒目もつけられていて、集落全体はまことに美しい。

ブーゲンビリアやハイビスカスが、真っ青な空によく似合っている。真っ白い砂と海の色が映える遠浅のコンドイ浜は、観光客が多いとはいえ、そこは離島、大した混雑もなく、楽しむことができる。

住民たちの努力によって守られてきた竹富島の風景

気候や風景は天与のものかもしれないが、それをどのように生活に組み込み、人の暮らしをなじませながら、人が訪れて快適、と感じる場所にすることができるか、というのは、その場所に住む人たちの働きによるものだ。

そもそもこの沖縄の原風景と呼ばれる竹富島の風景は、竹富島住民たちの絶え間ない努力によって守られてきたものだ。

沖縄タイムス紙は、それは「1972年5月15日の日本復帰をきっかけに高まった人々の思いで守られた。

リゾート開発などを見越して本土資本による土地の買い占めの波が押し寄せたが、住民たちが抵抗。『土地を守ることは伝統文化を守ることにつながる』。

島ぐるみの反対運動を展開し、土地を買い戻していった」と報じる。

1971年5月17日の同紙は、4本の大見出しと共に地域面トップで、その様子を伝え、「どんなことがあっても、観光業者に土地を売るな」との住民側の声や、世論に勝てず本土業者が土地を手放すことに同意したことを報じている。

観光開発から島を守るための条例

1986年には「竹富町歴史的景観形成地区保存条例」を制定、1987年に国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定される。

竹富町歴史的景観形成地区保存条例が1986年3月に竹富町議会で制定される見通しとなったことで、竹富島の側は、竹富公民館の合意を経て同月31日に景観維持のための住民の指針、「竹富島憲章」を制定する。

観光開発から島を守るために、土地をみだりに「売らない、貸さない」「汚さない」「乱さない」「壊さない」などを決め、今もそれは生きている。

町並みの保存、というのは厳しいもので、右記の条例で保存地区に選定されると、家を勝手に建てたり、リフォームしたりできない。

保存家屋に指定された家は自分の家であるようで自分の家とも言えない公的な建物となる。そのことに合意できる、というのは容易なことではない。

そのプロセスを私はもちろん実際には知らないが、その困難は想像に難くない。

竹富島の人々の島への思いと、伝統への思い

八重山の島で白い砂に赤瓦の家の町並みの残るところは竹富だけではなかったが、島全体で町並み保存、ということについては、他の島では合意ができなかったようだ。

それはそうだろう。家族の構成が変われば、リフォームもしたくなるだろう。

台風対策に、コンクリートの家を建てたい、と沖縄県内ではごく普通に考えられる発想に至ることもあるだろう。

現在住んでいる伝統家屋は、ずっと自分が住み続けるわけではない。いつか次世代に譲る日が来る。

その時に、自分の家を継ぐ人も伝統家屋に住みたいと思うだろうか。現代的な住宅に作り替えられてこそ、島に戻ってくる、と言うかもしれない。

伝統家屋の修復や新築は、一般家屋よりよほどお金もかかる。さらに、町並み保存、ということになると、お金の問題だけでなく、自分の家なのに、集落から役場まで幾重にも及ぶビューロクラシーを経て許可をもらわなければ自分の住む家の変更ができない。

それにもかかわらず、町並み保存に合意できた、というだけで、竹富島の人々の島への思いと、伝統への思い入れと、何が本来大切にされるべきか、という指針が、高度経済成長にともなう乱開発の世の中の流れの中で、明確にされていた、ということがわかる。驚くべきことだ。



島内は白い砂の道が続く『竹富島移住して見つけた人生で大切なこと』より

観光客が年間50万人訪れる「竹富島の魅力」

そのようにして守られた町並みを見に、観光客が年間50万人訪れる。

美しい空、海、星、それに加えての沖縄の原風景の町並み。

しかし、それだけでは人は集まらない。そこに住まう人の魅力があってこそ、ここを訪れたい、また来たい、と思うのである。

乱開発に抵抗して、島を町並み保存地区とし、竹富島憲章を自ら作り上げて、沖縄の原風景を守ってきた、というだけで、気骨ある人柄と、じっくり膝を突き合わせた話し合いができるような信頼できる成熟した島民同士のありように思いを致すことができるであろう。

