厚生労働省の「簡易生命表（令和6年）」によると、2024年の日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳だったそうです。そんななか、長年高齢者医療に携わる精神科医・和田秀樹先生は「高齢者を専門に診る精神科医をしていると、死ぬ間際や死が近づいたと自覚したとき、しみじみ後悔の声を聞かせてくださる患者さんが多い」と語ります。今回は、和田先生の著書『医師しか知らない 死の直前の後悔』より、後悔しない人生を送るための方法を一部ご紹介します。

胸の奥に深く刻まれた光景

かつて私が高齢者医療の専門病院に勤務していたとき、胸の奥に深く刻まれた光景があります。

個室のベッドに、ひとり静かに横たわる高齢の男性。かつては、名の知れた大企業の幹部として時代を動かしてきた人物でした。

立派な経歴を持ち、経済的にも恵まれていたその方を見舞うのは、ただひとり、奥さまだけ。友人も知人も後輩も部下も、誰ひとりとして姿を見せません。他の家族や親族が来ることもありませんでした。

無機質な病室のなか、テレビの音だけがかすかに流れ、医師や看護師が訪れるとき以外はただ時間が静かに過ぎていく。その空間に彼の不機嫌そうな顔だけがぽつんと浮かんでいました。その表情の奥にどれほどの孤独や寂しさが潜んでいたのか、私には知ることはできません。ただ、その光景が胸に深く残ったのです。

私はこれまで、40年近く高齢者専門の精神科医として６０００人を超える方々と向き合ってきました。そのなかには、彼のように高い社会的地位を極めた方々も少なくありませんでした。でも、そういう方の多くは、入院中の見舞い客はほとんど来ないことに気がつきました。

その一方で、病院の大部屋に毎日のように誰かが訪ねてくるお年寄りもいます。

けっして裕福ではなく、とくに権威のある肩書きを持つわけでもない。けれども、家族や友人、知人、かつての同僚や部下たちが、ひっきりなしに顔を見せに来る。病室には自然と笑い声が広がり、そこに温かな時間が流れていました。

なかには、認知症が進んで意思疎通も難しい状態でありながら、それでも会いに来る人が絶えない、元大臣の方もいました。その患者さん本人は、もうだれが来たのかもわからないぐらいの状態になっているのに、有名な政治家がわざわざ見舞いに来ていて、ひそかに驚いたこともありました。もしかしたら、若いころにその患者さんにお世話になったことがあって、最後のご挨拶に訪れていたのかもしれません。

老いてからも慕われる人

私はたくさんの患者さんを見ながら、どういう人のところに見舞い客が来て、どういう人のところに見舞い客が来ないのか、幾度となく考えました。

やはり、人に対し分け隔てをせず気さくに接してきた人は、老いてからも慕われるようです。

反対に、地位にしがみつき、上司にばかり媚びて部下を粗末に扱ってきたような人は、誰からも訪ねてもらえません。

考えてみると、社会的地位の高い人の多くは、若いころから「目上の人に気に入られること」が何よりも大切だったのだと思います。実際、そうして上の人に気に入られて出世してきた方も多いでしょう。

けれども歳を重ねると、その「上の人たち」はすでに亡くなっていたり、外出もままならない状態になっていたりします。つまり、見舞いに来てくれるとしたら、自然と年下や自分より地位の低かった人たちになるのです。

もちろん目上の人に気に入られて出世することが悪いわけではありません。でも、そのときに、自分より立場の下だった人も大切にしてこなければ、晩年になって誰も訪ねてくれません。

若いころから自分の出世のために上司にばかり取り入って同期や部下を蹴落としてきた人は、高齢になって、認知機能が衰えたり、寝たきりになって入院したりするようになると、誰からも見舞われないという状況に陥りがちです。自分を引き上げてくれた人たちはすでにこの世におらず、かつて粗末に扱ってきた年下の人たちには慕われていない──そうなれば、晩年が孤独なものになってしまうのも当然です。

そう考えると、上司に媚びて出世する人よりも年下や周囲の人に好かれる人のほうが、最終的には幸せな晩年を迎えられるのではないでしょうか。

たいして出世はできなかったとしても、人を大切にしてきた人は歳をとっても自然と慕われるものです。

人生の本当の豊かさ

若いころは、誰もが「勝ち組になりたい」と思うものです。

けれども、多くの高齢者から語られる本音に耳を傾けていると、人生の本当の豊かさは必ずしもそこにはないのだと気づかされます。



組織で出世することや、社会的地位を手に入れることが本当に幸せにつながるのだろうか──私自身もそうした疑問を強く抱くようになり、いろいろ考えた末に37歳で病院を辞職しました。高齢者との対話のなかで、人生で本当に大切なものは何なのか、フリーの人間になって見つめ直したくなったからです。

また、いくら地位を手に入れても、それはある年齢までの話で、それを一生守り続けることはできません。ならば、地位を目指すよりも、人に親しまれて慕われるような存在になりたいと思うようになりました。

私自身の性格も、徐々に変わってきたと思います。進学校である灘中学・高校から東京大学の医学部に進みましたが、正直言って若いころはプライドばかりが高く、鼻持ちならない性格だったと思います。けれども、高齢専門の精神科医として普通の精神科医が考えないようなことを考えさせられるなかで、「やはり人から嫌われるようなことはしないほうがいい」と強く実感するようになり、そこから考え方や生き方も大きく変わっていったのです。

後悔の声

また、さまざまな人の晩年を見てきたことが私の人生観や生き方を大きく変えたのは間違いありません。高齢者を専門に診る精神科医をしていると、死ぬ間際や死が近づいたと自覚したとき、しみじみ後悔の声を聞かせてくださる患者さんが多いのです。

「本当に仕事漬けの人生だった。もっと家族と旅行に行って、たくさん思い出をつくっておけばよかった──」

「子どもたちに反対されて再婚をあきらめてしまったけれど、やっぱり再婚しておくべきだった──」

「子育てが終わったら、今度は親の介護。ようやく解放されたと思ったら、体はもうボロボロ。自分の人生を送ることができなかった──」

私の前で、そんなふうに語る高齢者たちの姿が今でも脳裏に浮かびます。患者さんが亡くなった後に、ご家族から「母が生前、こんなことを言っていたんですよ」などと打ち明けられることもあります。

人生の終わりが近づいたとき、人はようやく自分の人生に問いを投げかけるのかもしれません。

私たちは普段、自分の人生について振り返る時間を持たないまま忙しく日々を過ごしてしまいがちですが、誰かが歩んできた道に目を向けてみれば自分のこれからが少し見えてくることもあります。先人たちの後悔に耳を傾けることで、今この瞬間の選択を変えることができるのです。ですから、これらの言葉は今を生きる私たちがこれからの人生をよりよくするためのヒントでもあります。

とくに、人生の折り返し地点を迎えた中高年の読者にとっては、これからどんな選択をし、どう生きていくかを考えるうえで、きっと大きな指針となるはずです。

