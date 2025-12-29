浜松開誠館のＭＦ岡田瑛太（３年）は県選手権で左サイドハーフを務めて計２ゴール。藤枝東との決勝では前半開始３分、ドリブルで一気に突破してゴール前にクロスを送り、川合亜門主将（３年）のクロスバー直撃のシュートにつなげた。だが満足していない。「うまくいった試合はなかった。自分の特長を出せなくて悔しかった」。もっとドリブルでみせたかった。

好きな選手は日本代表としても活躍する町田ＭＦ相馬勇紀（２８）。愛知県生まれで、「（相馬が）名古屋にいた頃は、よく見に行きました」。仕掛けるタイミングを参考にして技術を磨き、自宅から片道２時間かかる開誠館中を選択。３年夏の全国制覇に貢献した。

最近の練習試合ではトップ下も担当。５０メートル６秒２のスピードを生かし、前線からのハイプレスの中心になっている。「守備をベースにした開誠館のサッカーを徹底する」。いよいよ２９日、チームは初戦を迎える。キックオフは１４時１０分だ。（里見 祐司）

◆岡田 瑛太（おかだ・えいた）２００７年６月２２日、愛知県生まれ。１８歳。サッカーは小１から。浜松開誠館中３年時に日本一。１６９センチ、６４キロ。血液型Ａ。家族は両親、姉３人と弟。