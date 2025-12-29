元NHK竹中知華、衝撃の“スイカップ” 43歳“完熟ボディ”惜しげもなく
元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（43）が29日、デジタル写真集『One more TOMOKA』をリリース。先行カットが到着した。
【別カット】やわらかさが伝わってくる衝撃の“スイカップ”…43歳“完熟ボディ”を披露した竹中知華
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。今年、『週プレ』で水着グラビアデビューし、“令和のスイカップアナウンサー”と紹介された竹中アナは妖艶な、表情で豊満なバストを惜しげもなく披露した。
本作は、大ヒットを記録したデジタル写真集『TOMOKA』のアナザーエディション版になります。 “令和のスイカップアナウンサー”竹中アナが、43歳にして披露した衝撃のダイナマイトグラビアを余すことなく堪能できる。
