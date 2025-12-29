日本スケート連盟が28日、スピードスケートのミラノ・コルティナオリンピック代表選手を発表。郄木美帆選手（TOKIOインカラミ）ら計14人の選手が選出されました。

郄木選手は2010年のバンクーバー大会でスピードスケート史上最年少の15歳で日本代表に初選出。2014年ソチ大会では代表権を逃しますが、2018年平昌大会では女子1000mで銅メダル、1500mで銀メダル、女子チームパシュートで金メダルを獲得。2022年北京大会では1000mで金メダルをつかみ、1500mでは2大会連続銀メダルなど、オリンピックでは7つのメダルを獲得。1500mでは2019年に世界記録を樹立するも、2大会連続銀メダルとなっており、悲願の金メダルを目指します。

また女子は500mや1000mで吉田雪乃選手が初選出。郄木選手とともにチームパシュートでメダルをつかんだ佐藤綾乃選手らも代表に選ばれています。

男子では、500m代表に新濱立也選手が選出。今年4月に石垣島での合宿中に交通事故に遭い、顔面の骨折と、左ひざを負傷など、大けがをしましたが、代表の座をつかみました。また同じく500m代表の森重航選手は前回の銅メダリスト。2大会連続メダルを目指します。

▽日本代表メンバー一覧

【男子】

■500m

森重航（オカモトグループ）

新濱立也（高崎健康福祉大学）

倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）

■1000m

山田和哉（ウェルネット）

野々村太陽（博慈会）

■1500m

野々村太陽

■TP（チームパシュート）

山田和哉

佐々木翔夢（明治大学）

蟻戸一永（ウェルネット）

【女子】

■500m

吉田雪乃（株式会社寿広）

山田梨央（直富商事）

稲川くるみ（光文堂インターナショナル）

■1000m

郄木美帆（TOKIOインカラミ）

吉田雪乃

山田梨央

■1500m

郄木美帆

佐藤綾乃（ANA）

堀川桃香（富士急行）

■3000m

堀川桃香

■MS（マススタート）

佐藤綾乃

野明花菜（立教大学）

■TP（チームパシュート）郄木美帆佐藤綾乃野明花菜堀川桃香