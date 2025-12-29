【スピードスケート】ミラノ五輪代表選手の男女14人発表 睫敞帆は4度目の大舞台 大けがから復帰の新濱立也も代表入り
日本スケート連盟が28日、スピードスケートのミラノ・コルティナオリンピック代表選手を発表。郄木美帆選手（TOKIOインカラミ）ら計14人の選手が選出されました。
郄木選手は2010年のバンクーバー大会でスピードスケート史上最年少の15歳で日本代表に初選出。2014年ソチ大会では代表権を逃しますが、2018年平昌大会では女子1000mで銅メダル、1500mで銀メダル、女子チームパシュートで金メダルを獲得。2022年北京大会では1000mで金メダルをつかみ、1500mでは2大会連続銀メダルなど、オリンピックでは7つのメダルを獲得。1500mでは2019年に世界記録を樹立するも、2大会連続銀メダルとなっており、悲願の金メダルを目指します。
また女子は500mや1000mで吉田雪乃選手が初選出。郄木選手とともにチームパシュートでメダルをつかんだ佐藤綾乃選手らも代表に選ばれています。
男子では、500m代表に新濱立也選手が選出。今年4月に石垣島での合宿中に交通事故に遭い、顔面の骨折と、左ひざを負傷など、大けがをしましたが、代表の座をつかみました。また同じく500m代表の森重航選手は前回の銅メダリスト。2大会連続メダルを目指します。
▽日本代表メンバー一覧
【男子】
■500m
森重航（オカモトグループ）
新濱立也（高崎健康福祉大学）
倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）
■1000m
山田和哉（ウェルネット）
野々村太陽（博慈会）
■1500m
野々村太陽
■TP（チームパシュート）
山田和哉
佐々木翔夢（明治大学）
蟻戸一永（ウェルネット）
【女子】
■500m
吉田雪乃（株式会社寿広）
山田梨央（直富商事）
稲川くるみ（光文堂インターナショナル）
■1000m
郄木美帆（TOKIOインカラミ）
吉田雪乃
山田梨央
■1500m
郄木美帆
佐藤綾乃（ANA）
堀川桃香（富士急行）
■3000m
堀川桃香
■MS（マススタート）
佐藤綾乃
野明花菜（立教大学）
郄木美帆
佐藤綾乃
野明花菜
堀川桃香