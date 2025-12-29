2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、國學院大學は10年連続19回目の出場となります。

2001年の第77回大会に初出場して以来、過去18回出場。最高成績は2020年の第96回大会と2025年の第101回大会での3位。悲願の初の箱根駅伝総合優勝を目指します。

「陸上も楽しいな」陸上の道を歩むまで

そのチームをけん引するのは、沖縄生まれ沖縄育ちの頼れる主将・上原琉翔選手(4年)。

子供の頃は野球に夢中で、走ることはあまり好きではありませんでした。

「お前ピッチャーやってるから長距離の練習してこいと言われたのがきっかけで、駅伝の大会に駆り出されたって感じです」

野球のために走り始めますが、ぐんぐん足が速くなり、中学2年生の時には、全国都道府県対抗駅伝の沖縄代表に選ばれます。沖縄県は最下位でしたが、「全国で戦ってみたいな。陸上も楽しいな」という思いが芽生えました。

しかし、強くなるための環境が身近にはありませんでした。そこで上原選手が訪ねたのは、同じ沖縄代表のメンバーだった濱崎達規さん。亜細亜大学出身の濱崎さんは箱根駅伝に2度出場。沖縄の長距離界を引っ張ってきた濱崎さんの背中を上原選手は追いかけました。

「高校で野球をやっていた可能性もあった。陸上で憧れる存在がいたおかげで、陸上を続けるきっかけにもなりました」

「沖縄の歴史を変える」高校3年間

高校から陸上に専念した上原選手は『沖縄の歴史を変えるために』を目標に、県内の強豪である北山高校に進学。

「全国で沖縄県のランナーは弱いと言われるじゃないですか。それを払拭させるためにも。結果で示すのが自分たちの役目だと思っている」

指導を受けた大城昭子先生のもと、体作りを重視し基礎を徹底。大城先生も県外で勉強し、様々な負荷がかかるハードな練習を取り入れます。

高校生にとっては、厳しい練習メニューも懸命についていく上原選手。その様子を見た濱崎さんは、「こいつが沖縄を背負っていくんだろうな」と大きな期待を寄せていました。

大城先生、濱崎さん、上原選手の3人が手を取り合い、沖縄長距離界の可能性を押し広げ、ついに歴史を塗り替えます。上原選手は高校3年生の2021年4月に沖縄の高校生で初めて5000mで13分台をマーク。他にも1500m、3000m、10000mで沖縄県高校記録を樹立し、全国でも戦える力を示しました。さらに、全国高校駅伝では沖縄県最高成績の27位に導きました。

上原選手は「あの人たちがやってきていることは間違いじゃないって証明できているのかなと思います。いろいろ埋め込まれましたね」と高校生活を振り返ります。

「はばちかす」沖縄から箱根の頂点へ

沖縄を離れ、國學院大に進学した上原選手。今度は自分が背中を見せる番だと、箱根駅伝で活躍することで“沖縄への恩返し”を誓いました。

1年生から箱根駅伝に出場。7区を走ると「将来お前はウチのエースになるんだよ」と國學院大・前田康弘監督の言葉通りに一段ずつ階段を登っていきます。2024年には、國學院大史上初となる全日本大学駅伝優勝。チームの歴史を変えました。

現在はチームの先頭を走る上原選手。キャプテンとして掲げたチームスローガンは『はばちかす』。

「沖縄の方言で『名を広める』『名言を上げる』という意味がある。自分たち出雲・全日本を去年は取って、名は少し広めきれたと思うんですけど、自分たちの名をとどろかせるのはもう箱根しか残ってないので、その箱根駅伝総合優勝っていうチーム目標を踏まえてスローガンにしました」と箱根駅伝総合優勝への思いを地元・沖縄の言葉に込めます。

ひたむきに走り続ける上原選手の存在は沖縄の後輩たちにとっての道しるべに。多くの後輩が憧れている選手に上原選手を挙げ、将来の箱根駅伝ランナーを志します。

ふるさとからの声援を力に、沖縄から箱根路に挑む上原選手。4年生として迎える最後の箱根駅伝には濱崎さんと大城先生も応援に駆けつけます。

「自分の走りっていうのもなかなかテレビでしか見てもらえてないと思うので、沿道に来てくれるのであれば自分が成長した姿、沖縄県民として関東で戦ってきた覚悟っていうのを見てもらいたい」