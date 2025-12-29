お笑いタレント・有吉弘行（51）が27日に放送された日本テレビ「嗚呼！！みんなの動物園」（土曜後7・00）に出演。普段のパパぶりが垣間見える場面があった。

同番組に初出演した有吉。幼少期は野良犬を拾うと8匹もの赤ちゃんが生まれたことや、現在もトイ・プードルを飼っていることを明かすなど、犬好きの一面を明かした。

有吉とフリーアナウンサーの有働由美子が赤ちゃん犬4きょうだいの「ミルクボランティア」に挑戦した。まず「人間からのミルクを覚える」ため、ミルク作りを始めた2人。

慣れた手つきでミルクを始める有吉。この姿に有働が「そっか、粉ミルク赤ちゃんで知ってるんだ」と触れると「そうですね」と笑い声を交えつつ返事。また、VTRを見守っていたスタジオのタレントの柳原可奈子は「あぁ…ミルク作ってる…有吉さん」と感激した面持ちだった。

ミルクを作りながら愛犬の体重を聞かれると「うち体重はね、7キロぐらいですかね」と伝えた。トイ・プードルの成犬の平均体重は3キロで、有働やスタジオ出演者たちも「大きい」と驚いた。

有吉も自身の発言に違和感を覚えて手が止まった後「あれ?7キロじゃないか…子供と間違えちゃった」と勘違いしていたことを明かして笑わせた。愛犬の体重については「3キロちょっとですね」と訂正した。

そして、有働から「これを人肌にしろって言うんですけど、まだ熱いでしょうか?」と哺乳瓶を手渡されると、手でしっかりと確認。「赤ちゃんも人肌?」と聞かれると「赤ちゃんも人肌ですね。だいだい。水とお湯で割って溶かして、温度が…」とミルク作りを振り返った。

普段からミルクを作っていることが想像できたことに柳原は「何か感動しちゃう…パパやってるんだね〜。有吉さんが哺乳瓶を持って“赤ちゃんの人肌です”って…いいパパしてる〜と思って…」と再び感激。お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄も「赤ちゃんのやつもやってんねや有吉さん。この有吉さん珍しいで〜」とレアな映像だと伝えた。