テレ朝お天気お姉さん26歳、タイトな赤ニット姿が「スタイル抜群」「清楚で可愛い」 写真集も今年話題に
お天気キャスターの今井春花が26日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。今年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
SNSでは美しい近影を度々投稿しており、今回は「スタイリストさんのお洋服と私の衣装がお揃いで2人でケラケラ笑いました」とタイトな赤ニットトップス姿を披露。カメラに向かって優しく微笑んだ。ファンからは「スタイル抜群」「清楚で可愛い」などの反響が集まっている。
引用：「今井春花」インスタグラム（＠imaisakura_）
